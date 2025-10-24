Rosario Central se clasificó a la Copa Libertadores 2026 con un golazo de Ángel Di María

Rosario Central consiguió mucho más que un triunfo. En los 45 minutos que restaban del partido suspendido ante Sarmiento por la Fecha 7 del Torneo Clausura 2025, el "Canalla" logró sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026 gracias a un penal convertido por Ángel Di María sobre el cierre. El resultado no solo le permitió alcanzar a Deportivo Riestra en su grupo, sino también consolidar su liderazgo en la Tabla Anual.