Rosario Central se clasificó a la Copa Libertadores 2026 con un golazo de Ángel Di María

El "Canalla" completó el partido suspendido ante Sarmiento y aseguró su clasificación al máximo torneo continental gracias al gol del "Fideo".

Hace 1 Hs

Rosario Central consiguió mucho más que un triunfo. En los 45 minutos que restaban del partido suspendido ante Sarmiento por la Fecha 7 del Torneo Clausura 2025, el "Canalla" logró sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026 gracias a un penal convertido por Ángel Di María sobre el cierre. El resultado no solo le permitió alcanzar a Deportivo Riestra en su grupo, sino también consolidar su liderazgo en la Tabla Anual.

Desde el inicio, el equipo de Ariel Holan mostró su ambición. En los 23 minutos del primer tiempo, generó las jugadas más peligrosas con un remate desde lejos de Di María, un cabezazo de Alejo Véliz y un intento de Gaspar Duarte, bien contenidos por el arquero Lucas Acosta. Sarmiento respondió con dos llegadas claras de Iván Morales y Jonatan Gómez, pero Fatura Broun sostuvo la solidez del arco visitante.

En la reanudación, de 22 minutos, Di María volvió a marcar el pulso del juego. Un centro suyo encontró a Véliz, que cabeceó apenas desviado, y luego Franco Ibarra probó desde media distancia para exigir a Acosta. Los rosarinos presionaron con decisión, conscientes de que una victoria los acercaba al gran objetivo continental.

El gol llegó tras un error de Renzo Orihuela, que dejó corto un pase hacia Acosta. El arquero salió a cortar, tocó la pelota, pero el árbitro Andrés Merlos consideró infracción sobre Di María y cobró penal pese a las protestas locales. El “Fideo” ejecutó con clase y selló la victoria que desató el festejo de los hinchas canallas.

El boleto dorado a la Libertadores

Con este triunfo, Rosario Central aseguró matemáticamente su participación en la Copa Libertadores 2026, al garantizarse un lugar entre los tres primeros de la Tabla Anual. Si mantiene el primer puesto, además disputará la Supercopa Internacional. El cierre en Junín fue una fiesta para el equipo de Holan, que cumplió el sueño de volver al máximo torneo continental, mientras Sarmiento quedó con las manos vacías tras un partido que parecía tener destino de empate.

