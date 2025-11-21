El acusado de asesinar a su ex pareja en Tafí Viejo estará cuatro meses con preventiva

Esa misma tarde, efectivos policiales de distintas divisiones de la fuerza realizaron un rastrillaje por distintos puntos de Yerba Buena, ya que el hombre vivía en las inmediaciones de Río Muerto y sus padres en la zona de la plaza vieja de la ciudad. Al allanar su domicilio, los pesquisas secuestraron cartuchos de 22, 16 y 14 milímetros, tres rifles de aire comprimido y un casco de motocicleta. Al verse cercado por la presencia policial, Arévalo decidió entregarse el martes a la tarde en la Brigada de Investigaciones, donde fue inmediatamente detenido por el personal de la División Homicidios.