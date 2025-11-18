Detuvieron en Tafí Viejo al hombre acusado del femicidio de Rosario Argentina Vargas

Un hombre de 50 años, identificado como Carlos Orlando Arévalo, fue detenido este martes por la División Homicidios de la Policía de Tucumán, acusado de asesinar de un disparo a su expareja, Rosario Argentina Vargas, en un hecho ocurrido en el asentamiento Villa Cariño, en Lomas de Tafí.
El femicidio
Según informó la fuerza, el crimen ocurrió el 17 de noviembre, alrededor de las 10.15, cuando Arévalo llegó al domicilio donde vivía la víctima y, sin mediar palabra, disparó contra ella. El balazo impactó en el rostro de Vargas, provocándole la muerte de manera instantánea.
Tras el ataque, el agresor escapó en una motocicleta roja con rumbo desconocido.
Olga Beatriz Peñalva, madre de la víctima, contó a LA GACETA que el crimen ocurrió delante del hijo de 13 años de Rosario. En el momento de la entrevista, el hombre todavía estaba prófugo.
La causa está caratulada como “homicidio triplemente agravado por el vínculo, femicidio y uso de arma de fuego” (art. 80 inc. 1 y 11, y 41 bis del Código Penal).
El operativo de búsqueda
Desde primeras horas de este martes, los equipos realizaron rastrillajes en la zona del Cerro San Javier, a la altura de Río Muerto, ante la sospecha de que el prófugo pudiera estar oculto allí.
El procedimiento dio resultados positivos: al verse cercado por la presencia policial, Arévalo decidió entregarse durante la tarde en la Brigada de Investigaciones, donde fue inmediatamente detenido.
Secuestros y actuaciones judiciales
Durante el procedimiento, la División Homicidios secuestró las prendas de vestir que el imputado habría utilizado al momento del crimen.
La Auxiliar Fiscal María José Agüero, de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, dispuso la detención formal del acusado, la notificación de sus derechos y la realización de exámenes médicos y planillas prontuariales correspondientes.