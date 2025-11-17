Femicidio en Tafí Viejo: un hombre asesinó a su ex pareja y se dio a la fuga en una moto

Una mujer de 41 años fue asesinada este viernes en el asentamiento Villa Cariño, en Tafí Viejo. Según las primeras averiguaciones, su ex pareja, un hombre de 50 años, le habría disparado y luego escapado en motocicleta.
La Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal (MPF) convocó al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para realizar las tareas de rigor en el lugar.
La víctima fue identificada como Rosario Bargas. De acuerdo con los primeros informes, un disparo de arma de fuego habría impactado en la región malar y tenido salida en la zona occipital.
El presunto autor del femicidio sería Carlos Orlando Arévalo, con quien la Bargas tenía un hijo de 12 años.
El fiscal Pedro Gallo supervisó el procedimiento en el sitio del hecho, acompañado por el prosecretario Ramón Soria.
Hasta el momento, el sospechoso continúa prófugo.