Femicidio en Tafí Viejo: "Que busquen al asesino y pague por lo que hizo", rogó la madre de la víctima

La conmoción domina a "Villa Cariño", asentamiento ubicado en Tafí Viejo, donde Rosario Vargas (41) fue asesinada de un disparo frente a su hijo (13). El principal sospechoso es su ex pareja, Carlos Orlando Arévalo (50), quien permanece prófugo desde ayer por la mañana. La Policía lo busca en zonas montañosas cercanas a San Javier.
En medio del dolor, su madre, Olga Beatriz Peñalva, reclama justicia y asegura que su hija había denunciado previamente al agresor por violencia de género. “Quiero que esto no quede así. Que lo busquen, que se entregue, que pague por lo que hizo”, contó en diálogo con LA GACETA.
Parada frente a la precaria casa donde ocurrió el crimen, Olga exigió que el acusado sea capturado. “Quiero que lo busquen y que él se entregue. Que la conciencia no lo deje en paz. Que haga justicia por mi hija, porque esto no va a quedar así”.
Según la familia, Rosario había decidido alejarse de Arévalo tras años de violencia. “Mi hija no quería seguir con él. Él le pegaba, la maltrataba. Ella compró este terrenito para vivir tranquila con su hijo”, relató la mujer.
La denuncia por violencia la había realizado en la comisaría de Lomas de Tafí. Sin embargo, no pudo presentar su documento porque -asegura su madre- el propio agresor se lo había quitado junto con su tarjeta y sus pertenencias.
Una vida marcada por el hostigamiento
La familia contó en LG Play que Rosario logró mudarse a su nueva casa, pero Arévalo continuó persiguiéndola. Incluso, según Olga, llegó a vaciar la vivienda que compartían anteriormente. “La dejó con una cama. No tenía ni un jarro para cebar un mate. Tuvo que ir a un comedor para alimentar a su hijo. Cada trabajo que conseguía, él la dejaba mal parada, como si fuera mala mujer. Pero mi hija era una luchadora”.
Rosario trabajaba como empleada doméstica y mantenía sola a su hijo menor, de 13 años. También era mamá de otros dos jóvenes: una chica ya casada y un hijo de 18 años.
La secuencia del crimen
El ataque ocurrió ayer minutos antes de las 10 de la mañana. Según la fiscalía, Arévalo llegó en una motocicleta roja y esperó a Rosario afuera de su casa. Cuando ella regresó del comedor comunitario y quiso entrar, el hombre le disparó al menos cuatro veces delante del niño.
“Ella llegó y él ya estaba revoloteando por aquí. Apenas quiso entrar, él la baleó”, reconstruyó la familia.
La madre de la víctima expresó su preocupación por el futuro del niño de 13 años, testigo directo del femicidio. “¿Qué va a pasar con él? El padre no lo quiere tener. Yo quiero hacerme cargo, pero necesito que me lo permitan. Si me lo dan, yo lo voy a cuidar”.
La búsqueda del sospechoso
La Policía allanó la vivienda de Arévalo y, según informaron a la familia, encontraron municiones y cartuchos. “¿Cómo podía tener armas si no tenía permiso?”, se preguntó Olga, indignada.
A primera hora de hoy, efectivos iniciaron rastrillajes en la zona de San Javier. Los familiares piden que quienes lo vean o sepan dónde está lo denuncien de inmediato. “Si alguien lo conoce, que llame a la Policía. Que no tengan miedo. Él debe pagar por lo que hizo”, pidió.