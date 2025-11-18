Femicidio en Tafí Viejo: "Que busquen al asesino y pague por lo que hizo", rogó la madre de la víctima

La Policía allanó la vivienda de Arévalo y, según informaron a la familia, encontraron municiones y cartuchos. “¿Cómo podía tener armas si no tenía permiso?”, se preguntó Olga, indignada.

A primera hora de hoy, efectivos iniciaron rastrillajes en la zona de San Javier. Los familiares piden que quienes lo vean o sepan dónde está lo denuncien de inmediato. “Si alguien lo conoce, que llame a la Policía. Que no tengan miedo. Él debe pagar por lo que hizo”, pidió.