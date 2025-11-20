Furor K-pop en la capital: funciones agotadas para Las Guerreras Doradas en el Teatro Rosita Ávila

“Un fenómeno cultural que trasciende fronteras”

Zannota explicó que la obra se apoya en el atractivo global del K-pop, pero también en un mensaje que conecta con los más chicos. “Esta propuesta, a través de la música, la danza y el arte, transmite un fenómeno cultural que trasciende fronteras como es el K-pop”, señaló. “Atrae principalmente a niños, pero también a los adultos: muchos padres que venían a buscar su entrada nos contaban que ellos también están enganchados con Las Guerreras Doradas”.