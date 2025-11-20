Furor K-pop en la capital: funciones agotadas para Las Guerreras Doradas en el Teatro Rosita Ávila

El fenómeno global del K-pop volvió a sentirse en la capital tucumana. Este jueves, el Teatro Municipal Rosita Ávila vivirá una jornada inédita: cuatro funciones agotadas de Las Guerreras Doradas, una obra infantil musical inspirada en la película estrenada en junio por Netflix y que conquistó a miles de chicos a través de la música, la danza y una estética que replica el universo pop coreano.
Desde el mediodía, los técnicos y productores ultimaban detalles en el escenario del espacio municipal, mientras comenzaban a llegar las primeras familias. “No es habitual tener cuatro funciones en un día. Estamos sorprendidos y muy contentos”, reconoció a LA GACETA Natalia Zannota, directora de Promoción Artística de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
“Un fenómeno cultural que trasciende fronteras”
Zannota explicó que la obra se apoya en el atractivo global del K-pop, pero también en un mensaje que conecta con los más chicos. “Esta propuesta, a través de la música, la danza y el arte, transmite un fenómeno cultural que trasciende fronteras como es el K-pop”, señaló. “Atrae principalmente a niños, pero también a los adultos: muchos padres que venían a buscar su entrada nos contaban que ellos también están enganchados con Las Guerreras Doradas”.
El espectáculo está protagonizado por tres jóvenes artistas que recrean en el teatro la historia y la estética de la película original. “Son artistas musicales que, a través de la danza y su música, transmiten un mensaje de valentía y amistad. Defienden a sus fans y resaltan valores positivos para todo el público”, destacó la funcionaria.
De una función… a cuatro agotadas
La demanda superó todas las expectativas. La venta comenzó hace menos de un mes con una única función, pero rápidamente se sumaron otras hasta completar las cuatro de hoy.
“Arrancamos con una función, con la opción de agregar dos más. Pero terminamos agotando cuatro. Hoy es un día especial para el teatro y estamos muy felices porque es una manera de acercar a la comunidad propuestas de calidad”, valoró Zannota.
En total, el Rosita Ávila cuenta con 281 butacas, lo que significa que más de 1.100 personas pasarán por la sala a lo largo de la tarde. Los horarios previstos son a las 14.30, 16, 18 y 19.30.
A media mañana aún quedaban unas pocas entradas para la primera función. “Para las 14.30 deben quedar unas 20 entradas. Tienen que venir volando al teatro”, advirtió la funcionaria entre risas.
Un fenómeno que combina tendencias y contexto
Consultada sobre las razones detrás del fenómeno, Zannota consideró que se trata de una combinación de tendencias globales y del momento particular de las familias.
“Creo que es por ambas cosas: es un fenómeno internacional, pero también estamos en un tiempo en que la gente busca espacios de entretenimiento y recreación. Es una buena oportunidad para disfrutar en familia”, afirmó. Además, el feriado por el Día de la Soberanía impulsa la concurrencia.