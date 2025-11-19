Una escuela prohíbe a sus alumnos cantar las canciones de Las guerreras del Kpop: dicen que "incomodan" a la fe cristiana

Tras el gran éxito de la película Las guerreras del Kpop en Netflix, su banda sonora se convirtió en una de las más escuchadas en plataformas como Spotify. Sin embargo, en la escuela cristiana Lilliput Church of England, de Poole, Inglaterra, se pidió a los padres de los alumnos que dejaran de cantar y escuchar los temas.
Según el comunicado del centro, tanto trabajadores como estudiantes se sentían "profundamente incómodos" por las referencias a demonios que se hace en la obra. De hecho, se pidió que "no cantaran estas canciones en la escuela por respeto a aquellos que consideran que los temas están en contradicción con su fe".
Ante la petición, algunos padres argumentaron que lejos de ser temas ofensivos, la película y su banda sonora animan al "trabajo en equipo" e inculcan valores como "la amabilidad y la valentía". Sin embargo, según el nuevo mensaje de Lloyd Allington, director del centro, las canciones seguirán estando vetadas para respetar así las diferentes opiniones sobre su moralidad.
"Aunque respetamos plenamente su derecho a decidir sobre los contenidos a los que acceden sus hijos en casa, también queremos ser conscientes de la diversidad de creencias que existe dentro de nuestra comunidad escolar", explicó el docente, "para algunos cristianos, las referencias a los demonios pueden resultar muy incómodas, ya que los asocian con fuerzas espirituales opuestas a Dios y a la bondad".
Por ello, aunque no están en contra de la obra o sus canciones, sí que animan a no hacer alarde de ello en el centro. "Nuestra función será simplemente ayudar a los niños a comprender que algunos de sus compañeros pueden tener opiniones diferentes y explorar cómo podemos respetar y apoyar a esos compañeros en la defensa de su fe", explicó el director como punto final.