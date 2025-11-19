Una escuela prohíbe a sus alumnos cantar las canciones de Las guerreras del Kpop: dicen que "incomodan" a la fe cristiana

Por ello, aunque no están en contra de la obra o sus canciones, sí que animan a no hacer alarde de ello en el centro. "Nuestra función será simplemente ayudar a los niños a comprender que algunos de sus compañeros pueden tener opiniones diferentes y explorar cómo podemos respetar y apoyar a esos compañeros en la defensa de su fe", explicó el director como punto final.