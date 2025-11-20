“Fue un robo al voleo”: así entraron delincuentes a la vivienda de la hija de Mariano Grondona

La familia del periodista Mariano Grondona, pasó horas terribles de angustia y dolor debido al crimen sucedido en la casa de una de sus hijas. La joven Jacinta Grondona, junto con su marido, el empresario Ernesto van Peborgh, su hijo y una empleada doméstica, fueron víctimas en su casa ubicada en San Isidro.
Según relata la investigación policial, los asaltantes ingresaron por una puerta balcón de un patio trasero, justo cuando el hijo de Peborgh estaba chequeando de dónde surgían los ruidos extraños que había escuchado. Así, los intrusos comenzaron a exigir dinero y joyas a fuerza de amenazas, y antes de huir ataron a las víctimas.
¿Cómo está la familia de Jacinta Grondona, la hija de Mariano Grondona?
Según indica el medio TN, fuentes policiales explicaron a la prensa: que la familia resultó ilesa del robo. La causa está en manos de la UFI de Boulogne que intenta establecer con las imágenes capturadas por las cámaras del barrio el recorrido de los asaltantes, quienes todavía no fueron identificados.
Esto es comentado en referencia a la falta de cámaras de seguridad en la casa donde ocurrieron los hechos delictivos. “Creemos que fue un robo al voleo. Por el modus operandi no se trató de otro golpe de la banda del Millón”, señalaron las fuentes policiales.
Otro robo al mismo tiempo: en la casa de Valeria Mazza
El miércoles por la tarde, delincuentes se hicieron pasar por cortadores de pasto e ingresaron a la propiedad de Valeria Mazza en San Isidro. Sin embargo, no pudieron concretar el robo que habían planificado porque fueron sorprendidos por la hija de la ex modelo y una amiga, quienes comenzaron a gritar y lograron espantarlos.
Los ladrones lograron llevarse una mochila que encontraron en el parque de la casa pero después la dejaron tirada afuera y huyeron. Uno de los empleados de la familia radicó la denuncia en la Comisaría Cuarta de San Isidro para comenzar con la investigación y dar con los sujetos que se presume eran adolescentes.
Interviene en la causa la UFI Descentralizada de Martínez, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, quien avanza con las tareas en el marco de una causa caratulada como "tentativa de robo". Los investigadores recopilarán las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda y también del barrio para dar con el paradero de los delincuentes.