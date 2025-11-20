¿Qué encontraron en la casa del hombre que acosaba a Cris Morena? El detalle que alarmó a la Policía

La denuncia que reactivó el caso

La situación tomó estado público la semana pasada, cuando se confirmó que Cris Morena había vuelto a denunciar a Lo Giudice por acoso. Según informó Belén Ludueña en el programa Tarde o Temprano (eltrece), el hombre ya había sido denunciado en 2020 por comportamientos similares: esperaba en la puerta de su casa, hacía guardias en su vehículo y se presentaba en las oficinas de la productora.