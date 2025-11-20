¿Qué encontraron en la casa del hombre que acosaba a Cris Morena? El detalle que alarmó a la Policía

Avanza la investigación por el caso de acoso denunciado por Cris Morena y en las últimas horas se conocieron detalles impactantes del allanamiento realizado en el domicilio del sospechoso, Leonardo Lo Giudice, el hombre de 51 años que desde 2020 hostiga a la reconocida productora.
La Policía Bonaerense ingresó a la vivienda del acusado, ubicada en Valentín Alsina, y según trascendió en Desayuno Americano (América), el material secuestrado sorprendió incluso a los investigadores. El periodista Carlos Salerno informó que, dentro de la habitación de Lo Giudice, se hallaron cuadernos y notas con el nombre de Cris Morena, junto con descripciones de situaciones imaginarias entre él y la productora.
Uno de los elementos más inquietantes fue un collage compuesto únicamente por recortes de ojos. “Había fotos solo de la mirada de Cris Morena, recortadas de distintas revistas. Un armado obsesivo”, detalló Salerno al aire.
También aparecieron mapas hechos a mano con los lugares y recorridos habituales de la productora, lo que refuerza la hipótesis de un seguimiento sistemático. Además, se secuestraron mensajes y archivos de su teléfono y computadora, que ahora serán peritados.
Ante esta situación, la Justicia impuso una restricción perimetral de 1000 metros y el uso obligatorio de una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos.
La denuncia que reactivó el caso
La situación tomó estado público la semana pasada, cuando se confirmó que Cris Morena había vuelto a denunciar a Lo Giudice por acoso. Según informó Belén Ludueña en el programa Tarde o Temprano (eltrece), el hombre ya había sido denunciado en 2020 por comportamientos similares: esperaba en la puerta de su casa, hacía guardias en su vehículo y se presentaba en las oficinas de la productora.
En aquel momento, la causa fue archivada luego de que Morena accediera a darle una oportunidad, siempre que se comprometiera a no volver a acercarse ni contactarla. Sin embargo, según explicó el periodista Pampa Mónaco, esa condición se quebró en julio de este año: “Cuatro años después, retomó las conductas de hostigamiento y ella volvió a sentirse en riesgo”.
La investigación continúa con los peritajes del material incautado, mientras el entorno de la productora mantiene la preocupación ante la escalada de la situación.