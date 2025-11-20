Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

El miércoles por la tarde, delincuentes se hicieron pasar por cortadores de pasto e ingresaron a la propiedad de Valeria Mazza en San Isidro. Sin embargo, no pudieron concretar el robo que habían planificado porque fueron sorprendidos por la hija de la ex modelo y una amiga, quienes comenzaron a gritar y lograron espantarlos.
Los ladrones lograron llevarse una mochila que encontraron en el parque de la casa pero después la dejaron tirada afuera y huyeron. Uno de los empleados de la familia radicó la denuncia en la Comisaría Cuarta de San Isidro para comenzar con la investigación y dar con los sujetos que se presume eran adolescentes.
Interviene en la causa la UFI Descentralizada de Martínez, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, quien avanza con las tareas en el marco de una causa caratulada como "tentativa de robo". Los investigadores recopilarán las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda y también del barrio para dar con el paradero de los delincuentes.
El antecedente de robo en la casa de Valeria Mazza
La propiedad de Valeria Mazza había sufrido otro robo el 31 de diciembre de 2023, cuando la familia estaba celebrando la llegada del nuevo año en Punta del Este. En esa oportunidad, los ladrones se llevaron joyas y violentaron la caja fuerte, de donde obtuvieron otras alhajas y objetos de valor. El hecho fue descubierto por el casero del inmueble, que radicó la denuncia también en la Comisaría Cuarta de San Isidro.