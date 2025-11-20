Importaciones en alza y reclamo industrial: la advertencia de Paolo Rocca que encendió las alarmas

China, la pieza incómoda

El debate industrial gira, inevitablemente, en torno al gigante asiático. China produce más de 1.000 millones de toneladas métricas de acero por año y, según proyecciones regionales, en 2025 las importaciones cubrirán casi el 40% del acero utilizado en América Latina, mientras la producción local seguirá cayendo. En la industria de tubos de acero, las alarmas ya están encendidas: “Los privados también están empezando a demandarlos del exterior. Los números todavía no son significativos, pero el lobo está”, resumió un referente del sector.