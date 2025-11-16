Shein y Temu ponen en jaque a la industria textil, que cayó un 20% interanual en septiembre

La magnitud del deterioro también queda plasmada en la utilización de la capacidad instalada. En septiembre, este indicador se ubicó en apenas 42%, lo que implica una caída de 8 puntos porcentuales respecto de agosto de 2024 y de 17 puntos frente al mismo mes del año pasado. Con semejante retroceso, se produjo un impacto directo en el empleo y en la estructura productiva: en lo que va del año cerraron 427 firmas vinculadas al textil, indumentaria, cuero y calzado, lo que representa una reducción del 7% del sector. La pérdida de puestos de trabajo asciende a 14.000, equivalente a una merma del 12%, una de las más pronunciadas junto con la de la construcción.