¿Qué cambios pueden llegar a aplicarse en el Monotributo?

“Una solución es crear un impuesto a los ingresos que absorba los aportes personales a seguridad social de los asalariados, el aporte personal y el impuesto a las ganancias de los autónomos y el Monotributo. Es decir, que todos los trabajadores -tanto asalariados como independientes- queden sujetos al mismo tributo”, apunta Idesa. El diseño del impuesto a los ingresos personales debe contemplar un mínimo no imponible y alícuotas progresivas que crezcan con el nivel de ingreso de la persona. Para preservar la simplicidad, considera la entidad, la liquidación del impuesto en el caso de los trabajadores independientes debería estar a cargo de ARCA en base a las facturas electrónicas que emite cada contribuyente. De esta forma, la presión impositiva sobre los ingresos sería igual para asalariados e independientes. Con respecto al IVA, habría que estipular un monto mínimo donde la adhesión sea voluntaria (para pequeños comerciantes y proveedores de servicios) y a partir de ese monto la adhesión sea obligatoria con liquidación automática también a cargo de ARCA en base a las facturas electrónicas.