La comodidad es la nueva moda: estos pantalones serán tendencia durante 2026

La temporada de otoño-invierno 2025 en Estados Unidos, presenta una novedad destacada que adquiere gran relevancia en las colecciones mundiales: el pantalón balloon. Esta silueta se distingue por ofrecer un volumen controlado en la pierna y una cintura bien definida. La prenda logra conjugar la comodidad y el estilo de manera excepcional. El equipo de moda permanece atento a los desfiles en París para documentar y compartir de inmediato todas las tendencias, asegurando que se conozcan las claves para vestir a la vanguardia.