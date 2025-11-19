Secciones
¿Cuál es el vestido que hay que usar para lograr el look de tendencia en 2026?

Este estilo es la nueva tendencia femenina, relajada y chic. Expertos en moda coinciden en que será el más usado en 2026.

¿Cuál es el vestido que hay que usar para lograr el look de tendencia en 2026?
Hace 2 Hs

La moda femenina cambia con el paso de las temporadas anualmente, y durante la de primavera-verano de 2026 en Latinoamérica vuelve una moda que fue furor hace una década de manera reversionada. El estilo Cowgirl (vaquera) es la nueva tendencia femenina, relajada y chic. 

Esta es una de las tendencias a las que los expertos de la moda más apuestan. Consiste en prendas que mezclan lo bohemio con lo rural: botas, denim y vestidos praire. Esto provoca un estilo con carácter, frescura y un guiño al Oeste moderno.

Cuál es el vestido que debés usar para tener un estilo cowgirl

El estilo cowgirl se instala como una de las grandes apuestas de la temporada Primavera-Verano 2026, con el respaldo de las pasarelas internacionales y el sello de las supermodelos y celebrities que ya lo lucen con actitud. Inspirado en la vestimenta tradicional de los vaqueros del Oeste Americano del siglo XIX, el estilo cowgirl pisa fuerte en las tendencias de moda.

Existen una serie de elementos que conforman esta tendencia que será furor en 2025: camisas a cuadros, jeans con charreteras y apliques de cuero, accesorios western, como los pañuelos bandana, botas texanas y los vestidos praire. Estos vestidos deben ser románticos, con volados y en tonos tierra. Son el equilibrio perfecto entre campo y ciudad.




Cómo combinar el vestido praire para tener un look cowgirl

 Celebrities como Bella Hadid, Hailey Bieber y Dua Lipa ya lo adoptaron en sus guaradrropas. Un buen truco es seguirlas para descubrir cómo adaptarlo a tu estilo. Tratá de hacer un mix de estilos y texturas: combiná botas vaqueras con vestidos livianos, la clave está en el contraste.

Otros accesorios que te pueden ayudar son los cinturones con hebillas, pañuelos estampados, lentes de sol oversize y joyas con piedras naturales, elevan el outfit. El estampado de vaca también es un aliado para dar vibras de vaquera, el 'print' de vaca puede ser un protagonista en bolsos o botas. 

