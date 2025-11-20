Qué se conmemora el 20 de noviembre y cuál es el motivo por el que no fue feriado

El 20 de noviembre conmemora una fecha importante para la historia argentina, el Día de la Soberanía Nacional. Si bien la jornada es considerada un feriado nacional, en 2025 su observancia se ha trasladado al día siguiente (viernes 21, día no laborable). La elección de esta fecha se debe a un evento crucial de 1845, durante el gobierno de la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas. En ese momento, una imponente flota anglo-francesa, compuesta por dos buques de guerra modernos y más de 90 embarcaciones comerciales, intentó forzar su entrada en el Río Paraná.