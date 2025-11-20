Qué se conmemora el 20 de noviembre y cuál es el motivo por el que no fue feriado

El 20 de noviembre conmemora una fecha importante para la historia argentina, el Día de la Soberanía Nacional. Si bien la jornada es considerada un feriado nacional, en 2025 su observancia se ha trasladado al día siguiente (viernes 21, día no laborable). La elección de esta fecha se debe a un evento crucial de 1845, durante el gobierno de la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas. En ese momento, una imponente flota anglo-francesa, compuesta por dos buques de guerra modernos y más de 90 embarcaciones comerciales, intentó forzar su entrada en el Río Paraná.
Este intento de penetración buscaba abiertamente desconocer la soberanía argentina sobre sus aguas interiores. El objetivo de las potencias extranjeras era eludir el pago de los derechos de aduana y establecer rutas comerciales directas con las provincias del Litoral, debilitando así la autoridad central de Rosas, quien era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Para contrarrestar esta amenaza a la autonomía nacional y garantizar la defensa, Rosas designó al General Lucio Mansilla para organizar la resistencia y proteger el territorio.
¿Qué paso el 20 de noviembre de 1845 ?: qué es la Vuelta de Obligado
El Archivo General de la Nación recuerda que el General Lucio Mansilla estableció su posición defensiva en un tramo específico del río Paraná conocido como Vuelta de Obligado. Este paraje, ubicado en lo que hoy es el partido bonaerense de San Pedro, se caracteriza por el angostamiento del río, una ventaja táctica. Para la defensa, las fuerzas argentinas no solo dispusieron de baterías de artillería y la Armada, sino que también instalaron largas y pesadas cadenas de hierro tendidas de costa a costa, diseñadas para interceptar y obstaculizar la navegación de los buques europeos.
El enfrentamiento que tuvo lugar allí fue desigual en términos de recursos, pero sumamente feroz y encarnizado. A pesar de la resistencia argentina, el combate concluyó con la capacidad de las fuerzas invasoras de forzar su paso a través de las defensas. No obstante, las consecuencias para la flota anglo-francesa resultaron muy significativas; sus embarcaciones sufrieron graves daños.
Las escuadras comerciales, severamente afectadas en el combate, solo lograron realizar actividades de comercio limitadas. Debido al extenso daño sufrido, se vieron obligadas a buscar puertos amistosos para aprovisionarse y efectuar reparaciones. Este alto costo en recursos y tiempo transformó el avance forzado de la flota en un resultado estratégico que no cumplió sus objetivos iniciales.
Posteriormente, esta acción defensiva derivó en un triunfo en el ámbito diplomático para la Confederación Argentina. Las negociaciones culminaron con la firma del Tratado de Arana-Southern en 1849. Mediante este acuerdo, las potencias extranjeras reconocieron formalmente la soberanía de la Confederación Argentina sobre sus ríos interiores.
Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable
El feriado original es el 20 de noviembre pero fue declarado trasladable por el Gobierno nacional, lo que implica la posibilidad de moverlo a un día cercano al fin de semana. Para los trabajadores, los feriados son días que deben pagarse como una jornada doble. La legislación establece que son días obligados de descanso pero, en caso de que el empleador solicite, debe abonar el 100% extra.
El día no laborable, en cambio, es un día de descanso solo para algunos sectores como la administración pública. El sector privado, en cambio, tiene la potestad de decidir si concede el descanso o requiere la prestación de servicio del trabajador. Quienes trabajen ese día, a diferencia del feriado, no recibirán un pago doble sino que el salario es el de una jornada laboral habitual.
De este modo, quienes trabajen el viernes 21 no recibirán una compensación extra. En cambio, sí lo harán quienes estén activos el lunes 24 de noviembre y el 8 y 25 de diciembre.