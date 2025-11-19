¿Es feriado este jueves?: qué se recuerda el 20 noviembre en Argentina

En el año 1845, demasiadas cosas estaban pasando en la Argentina: mientras unitarios y federales de dividían la disputa sobre cómo organizar el país, en algunas provincias se gestaba la idea de armar una nueva "República de la Mesopotamia", además de que la nación se enfrentaba en un conflicto armado con Uruguay. En medio de ese complejo panorama buques ingleses y franceses de tecnología superior para la época intentaban franquear las fronteras de nuestro país, violando nuestra Soberanía.
Aquel último conflicto, donde las grandes potencias intentaban entrar por la fuerza por el Río Paraná ocurrió un 20 de noviembre de 1845, donde se conmemora la batalla de la Vuelta de Obligado y una ocasión que se proclamó como el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra cada año como un ícono de la defensa de la independencia de nuestro país.
¿Qué pasó un 20 de noviembre en Argentina?
El 20 de noviembre de 1845 se produjo el combate de la Vuelta de Obligado, donde Gran Bretaña y Francia obtuvieron la victoria. Ese día, mientras el Estado nacional estaba en plena construcción y las relaciones comerciales con el exterior expresaban también una disputa de intereses. Juan Manuel de Rosas era gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Mientras que este promulgaba la protección de los productos nacionales, las potencias presionaban para que se quitaran las trabas al libre comercio, atravesar libremente el río Paraná y apoyar a Corrientes, provincia enfrentada al gobierno de Rosas.
La intervención anglo-francesa tenía claros motivos económicos que entre esos incluían independizar Corrientes, Entre Ríos y Misiones formando un nuevo país, la 'República de la Mesopotamia', que haría del Paraná un río internacional de navegación libre. Ante el triunfo federal de 1845, las potencias deciden intervenir. Así bloquean el puerto de Buenos Aires en el mes de septiembre e ingresan al Río Paraná en noviembre, violando nuestra soberanía.
Las tropas nacionales sabían de su inferioridad bélica pero eso no fue motivo suficiente para desanimar la voluntad de un país independiente. La estrategia local se basó en provocarles la mayor cantidad de daños posibles en los barcos anglo-franceses y en los mercantes. En esa curva de la localidad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, donde el río se angosta, las tropas comandadas por el general Lucio N. Mansilla, encargado de la defensa del territorio nacional, tendieron tres gruesas cadenas, de costa a costa, sostenidas sobre 24 barcazas para cerrar el paso. De esta manera, además, podrían provocar bajas en soldados y marineros durante el tiempo en que tardaran en cortar las cadenas.
Un ícono de la defensa de nuestra autonomía
Los agresores vivieron la hostilidad de la defensa nacional que resistió a pesar de que las bajas fueron diez veces mayores. Sin embargo, tras la derrota en Vuelta de Obligado, la expectativa comercial para Francia y Gran Bretaña no fue lo que esperaban y regresaron sin cumplir el objetivo mercantil. Los ingleses levantaron el bloqueo en 1847, mientras que los franceses lo hicieron al año siguiente. Los tratados de paz recién se alcanzarían en 1849 y 1850. Más adelante, en el año 1974 se sancionó la Ley que conmemora la valentía del 20 de noviembre como el Día de la Soberanía Nacional.
¿Qué pasará con la celebración este año?
El 20 de noviembre cae jueves y se trata de un feriado de carácter “trasladable”. Por ello es que la Jefatura de Gabinete definió mover de día este 2025. Ahora se celebrará con un asueto el lunes 24 de noviembre. Además, el fin de semana largo sumará otro día de descanso más que será el viernes 21, un día no laborable con fines turísticos.