¿Es feriado este jueves?: qué se recuerda el 20 noviembre en Argentina

Las tropas nacionales sabían de su inferioridad bélica pero eso no fue motivo suficiente para desanimar la voluntad de un país independiente. La estrategia local se basó en provocarles la mayor cantidad de daños posibles en los barcos anglo-franceses y en los mercantes. En esa curva de la localidad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, donde el río se angosta, las tropas comandadas por el general Lucio N. Mansilla, encargado de la defensa del territorio nacional, tendieron tres gruesas cadenas, de costa a costa, sostenidas sobre 24 barcazas para cerrar el paso. De esta manera, además, podrían provocar bajas en soldados y marineros durante el tiempo en que tardaran en cortar las cadenas.