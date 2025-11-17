Calendario de noviembre y diciembre: cuál es la diferencia entre el feriado y el día no laborable

Por qué se celebra el día de la Soberanía Nacional

El 20 de noviembre se conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845. En aquella jornada, las fuerzas de la Confederación Argentina, bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas y con la dirección del general Lucio Mansilla, resistieron tenazmente la invasión de una poderosa escuadra anglo-francesa. A pesar de la inferioridad numérica y las condiciones adversas, la defensa estratégica en las costas del río Paraná se prolongó por siete intensas horas, evitando el control extranjero de la vía fluvial y consolidando un hito en la defensa de la autonomía nacional.