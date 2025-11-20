Secciones
EconomíaNoticias económicas

Christian Buteler advirtió que el cepo cambiario distorsiona el verdadero valor del dólar

"No dejan comprar dólares a las empresas y distorsionan el mercado", dijo el analista financiero.

Christian Buteler, economista y analista financiero. Christian Buteler, economista y analista financiero.
Hace 2 Hs

El economista Christian Buteler analizó la política cambiaria argentina, centrándose en las restricciones y sus implicaciones. Buteler cuestionó la continuidad del cepo cambiario, al criticar tanto su mantenimiento actual como su implementación en la gestión anterior. 

"Me resulta difícil comprender a los que antes sostenían el cepo y hoy piden levantarlo, y a los que hoy dicen que todavía no se puede levantar, cuando antes pedían eliminarlo", expresó.

A pesar de reconocer "equilibrio fiscal, un mayor orden monetario y una desaceleración fuerte" de la inflación (aunque admitió que sigue siendo alta), Buteler se mostró crítico con la persistencia del cepo. Argumentó que el valor actual del dólar no refleja la demanda real, ya que las empresas siguen enfrentando restricciones para acceder al mercado cambiario. "Le sacás la demanda de las empresas, le sacás la demanda del Banco Central, que debería comprar reservas, y le sacás la demanda del Tesoro", afirmó.

El especialista advirtió sobre los riesgos de políticas cambiarias similares a las que llevaron a Argentina a recurrir al FMI en el pasado. “En mayo de 2024 todos festejábamos porque el dólar estaba tranquilo, pero en febrero de 2025 el país terminó recurriendo al FMI precisamente por esa política, a pedir un rescate porque habías atrasado el tipo de cambio”, insistió. También alertó sobre el peso futuro de la deuda contraída.

Además criticó la fuerte devaluación de diciembre de 2023, al señalar su impacto en el aumento de la pobreza. Consideró que la fijación del tipo de cambio oficial en 800 pesos, en lugar de reflejar el mercado, fue una decisión de “un burócrata que ponía el tipo de cambio por otro burócrata que puso el tipo de cambio”, aseguró.

En cuanto a un punto positivo, Buteler destacó la concienciación generalizada sobre la importancia del equilibrio fiscal. Remarcó que la sostenibilidad de Argentina depende de evitar "déficit fiscal crónico" financiado con emisión monetaria, que conlleva inflación y estancamiento. Concluyó que el equilibrio fiscal debe ser una prioridad "con Milei o sin Milei". “Ojalá que Argentina lo mantenga”, advirtió.

Temas El DólarBuenos AiresBanco Central de la República ArgentinaLuis CaputoChristian ButelerJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caputo dolariza deudas de ARCA con exportadores e importadores y traslada pagos a 2027

Caputo dolariza deudas de ARCA con exportadores e importadores y traslada pagos a 2027

Tras la defensa de Luis Caputo al esquema de bandas, el dólar oficial profundizó su tendencia bajista: ¿a cuánto se vendió en Tucumán?

Tras la defensa de Luis Caputo al esquema de bandas, el dólar oficial profundizó su tendencia bajista: ¿a cuánto se vendió en Tucumán?

Los sueldos en Argentina: cuánto se cobra en cada provincia y cuáles son los sectores que mejor pagan

Los sueldos en Argentina: cuánto se cobra en cada provincia y cuáles son los sectores que mejor pagan

El debate por el fin del monotributo: qué cambiaría para 3 millones de contribuyentes

El debate por el fin del monotributo: qué cambiaría para 3 millones de contribuyentes

Cinco décadas sin despegar: cómo la industria argentina retrocedió en el mundo

Cinco décadas sin despegar: cómo la industria argentina retrocedió en el mundo

Lo más popular
Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”
1

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno
2

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal
3

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche
4

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas
5

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus
6

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

Más Noticias
Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

¿Qué cambios pueden llegar a aplicarse en el Monotributo?

¿Qué cambios pueden llegar a aplicarse en el Monotributo?

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Investigan a una banda que falsificaba sellos y fichas médicas

Investigan a una banda que falsificaba sellos y fichas médicas

Comentarios