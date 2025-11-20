Christian Buteler advirtió que el cepo cambiario distorsiona el verdadero valor del dólar

El economista Christian Buteler analizó la política cambiaria argentina, centrándose en las restricciones y sus implicaciones. Buteler cuestionó la continuidad del cepo cambiario, al criticar tanto su mantenimiento actual como su implementación en la gestión anterior.
"Me resulta difícil comprender a los que antes sostenían el cepo y hoy piden levantarlo, y a los que hoy dicen que todavía no se puede levantar, cuando antes pedían eliminarlo", expresó.
A pesar de reconocer "equilibrio fiscal, un mayor orden monetario y una desaceleración fuerte" de la inflación (aunque admitió que sigue siendo alta), Buteler se mostró crítico con la persistencia del cepo. Argumentó que el valor actual del dólar no refleja la demanda real, ya que las empresas siguen enfrentando restricciones para acceder al mercado cambiario. "Le sacás la demanda de las empresas, le sacás la demanda del Banco Central, que debería comprar reservas, y le sacás la demanda del Tesoro", afirmó.
El especialista advirtió sobre los riesgos de políticas cambiarias similares a las que llevaron a Argentina a recurrir al FMI en el pasado. “En mayo de 2024 todos festejábamos porque el dólar estaba tranquilo, pero en febrero de 2025 el país terminó recurriendo al FMI precisamente por esa política, a pedir un rescate porque habías atrasado el tipo de cambio”, insistió. También alertó sobre el peso futuro de la deuda contraída.
Además criticó la fuerte devaluación de diciembre de 2023, al señalar su impacto en el aumento de la pobreza. Consideró que la fijación del tipo de cambio oficial en 800 pesos, en lugar de reflejar el mercado, fue una decisión de “un burócrata que ponía el tipo de cambio por otro burócrata que puso el tipo de cambio”, aseguró.
En cuanto a un punto positivo, Buteler destacó la concienciación generalizada sobre la importancia del equilibrio fiscal. Remarcó que la sostenibilidad de Argentina depende de evitar "déficit fiscal crónico" financiado con emisión monetaria, que conlleva inflación y estancamiento. Concluyó que el equilibrio fiscal debe ser una prioridad "con Milei o sin Milei". “Ojalá que Argentina lo mantenga”, advirtió.