Christian Buteler advirtió que el cepo cambiario distorsiona el verdadero valor del dólar

A pesar de reconocer "equilibrio fiscal, un mayor orden monetario y una desaceleración fuerte" de la inflación (aunque admitió que sigue siendo alta), Buteler se mostró crítico con la persistencia del cepo. Argumentó que el valor actual del dólar no refleja la demanda real, ya que las empresas siguen enfrentando restricciones para acceder al mercado cambiario. "Le sacás la demanda de las empresas, le sacás la demanda del Banco Central, que debería comprar reservas, y le sacás la demanda del Tesoro", afirmó.