La cotización del dólar oficial saltó más de 1% tras el fin de semana largo

Este movimiento se da luego de que el funcionario calificara como una "confusión" la existencia de un supuesto crédito por U$S20.000 millones con bancos como J.P. Morgan, Bank of America y Citigroup. La desmentida generó ruido entre los operadores, ya que contrasta con declaraciones previas y con los dichos de Scott Bessent, lo que reactivó la incertidumbre sobre la llegada de fondos frescos.