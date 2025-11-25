Secciones
La cotización del dólar oficial saltó más de 1% tras el fin de semana largo

El mercado reaccionó a las desmentidas de Luis Caputo sobre el préstamo de los bancos y al nuevo recorte de tasas del BCRA.

Hace 2 Hs

El mercado cambiario retomó la actividad tras el fin de semana largo con un notorio ajuste en las pizarras. El dólar oficial mayorista trepó un 1,8% (+$25), ubicándose en $1.450, en una rueda marcada por la atención sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, y las dudas respecto al financiamiento externo.

Este movimiento se da luego de que el funcionario calificara como una "confusión" la existencia de un supuesto crédito por U$S20.000 millones con bancos como J.P. Morgan, Bank of America y Citigroup. La desmentida generó ruido entre los operadores, ya que contrasta con declaraciones previas y con los dichos de Scott Bessent, lo que reactivó la incertidumbre sobre la llegada de fondos frescos.

Las cotizaciones del día

-Oficial minorista: el Banco Nación lo ofrece a $1.470, un alza del 1,4% respecto al cierre anterior. El promedio del BCRA se ubicó en $1.468,86.

-Dólar Tarjeta: con la carga impositiva, el tipo de cambio turista alcanzó los $1.911.

-Dólar Blue: protagonizó un fenómeno inusual al cerrar la semana en $1.425, operando con una "brecha negativa" respecto al mayorista ($1.450), un dato que los analistas monitorean de cerca.

-Futuros: el mercado descuenta que el mayorista cerrará noviembre en $1.452,5 y diciembre en $1.490.

Las tasas y las reservas

Mientras el *Wall Street Journal* informó que el Gobierno evalúa un REPO más modesto por U$S5.000 millones para cubrir vencimientos de enero, el Banco Central (BCRA) volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% anual.

Esta baja de tasas busca impulsar la liquidez y la actividad, según la consultora Invecq, aunque también ejerce presión estacional sobre la demanda de divisas. Pese a esto, la consultora destaca cierta calma cambiaria favorecida por la liquidación de deuda corporativa y provincial, que en noviembre superaría los u$s 4.000 millones.

