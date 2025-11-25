La cotización del dólar oficial saltó más de 1% tras el fin de semana largo

El mercado cambiario retomó la actividad tras el fin de semana largo con un notorio ajuste en las pizarras. El dólar oficial mayorista trepó un 1,8% (+$25), ubicándose en $1.450, en una rueda marcada por la atención sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, y las dudas respecto al financiamiento externo.
Este movimiento se da luego de que el funcionario calificara como una "confusión" la existencia de un supuesto crédito por U$S20.000 millones con bancos como J.P. Morgan, Bank of America y Citigroup. La desmentida generó ruido entre los operadores, ya que contrasta con declaraciones previas y con los dichos de Scott Bessent, lo que reactivó la incertidumbre sobre la llegada de fondos frescos.
Las cotizaciones del día
-Oficial minorista: el Banco Nación lo ofrece a $1.470, un alza del 1,4% respecto al cierre anterior. El promedio del BCRA se ubicó en $1.468,86.
-Dólar Tarjeta: con la carga impositiva, el tipo de cambio turista alcanzó los $1.911.
-Dólar Blue: protagonizó un fenómeno inusual al cerrar la semana en $1.425, operando con una "brecha negativa" respecto al mayorista ($1.450), un dato que los analistas monitorean de cerca.
-Futuros: el mercado descuenta que el mayorista cerrará noviembre en $1.452,5 y diciembre en $1.490.
Las tasas y las reservas
Mientras el *Wall Street Journal* informó que el Gobierno evalúa un REPO más modesto por U$S5.000 millones para cubrir vencimientos de enero, el Banco Central (BCRA) volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% anual.
Esta baja de tasas busca impulsar la liquidez y la actividad, según la consultora Invecq, aunque también ejerce presión estacional sobre la demanda de divisas. Pese a esto, la consultora destaca cierta calma cambiaria favorecida por la liquidación de deuda corporativa y provincial, que en noviembre superaría los u$s 4.000 millones.