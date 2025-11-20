El Concejo de San Miguel de Tucumán encamina el análisis del Presupuesto para diciembre

En tanto, el radical Canelada evaluó -en primera instancia- que el Presupuesto enviado por la Intendencia “no tiene grandes diferencias con el que tratamos para este año” y que “se ajusta con una pauta inflacionaria similar a la prevista en los presupuestos de la Nación y de la Provincia”. “Por el momento, el estudio del proyecto de presupuesto está siendo detallado y riguroso. Aquí lo importante es que este presupuesto refleje las necesidades de los vecinos y que se oriente a brindar mejores servicios, porque en San Miguel de Tucumán sigue habiendo deudas que es necesario saldar de una vez”, aseveró.