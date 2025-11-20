El Concejo de San Miguel de Tucumán encamina el análisis del Presupuesto para diciembre

El Presupuesto 2026 está en manos de la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante para su revisión. Ediles de distintos bloques políticos estudian en detalle el cálculo de gastos de San Miguel de Tucumán para el año próximo, que divide $349.000 millones entre todas las reparticiones municipales. Próximamente se convocaría a funcionarios de la Capital para avanzar con su tratamiento.
El proyecto de Presupuesto municipal para el ejercicio de 2026 fue presentado por la intendenta, Rossana Chahla, a fines de octubre. El cuerpo que preside Fernando Juri giró el escrito al comité de Hacienda, Presupuesto y Desarrollo Económico, a cargo del peronista Emiliano Vargas Aignasse, y a partir de allí se ordenó su estudio.
El gasto previsto para el año que viene representa un incremento del 10% frente al Presupuesto vigente, de $317.000 millones, y conserva una distribución similar entre las distintas áreas. En una primera reunión de Hacienda se repartieron copias del Presupuesto y este lunes comenzó la revisión punto por punto.
Trabajo en comisión
Vargas Aignasse explicó que junto a los miembros de la comisión, los ediles Gonzalo Carrillo Leito, José María Canelada, José María Franco, Gastón Gómez y Alfredo Terán de Zavalía, se examinaron los fundamentos generales del Presupuesto y luego se ahondó en el estudio de secretaría por secretaría. “Vimos el articulado central y las asignaciones hasta el Anexo VII, con todas las partidas; convocamos a una nueva reunión para el próximo martes, cuando empezaremos con el Anexo VIII. Si terminamos de verlos a todos, podríamos convocar a funcionarios del municipio la semana siguiente”, adelantó el concejal.
El proyecto destina un 26% de los fondos a la oficina de Ambiente y Desarrollo sustentable; un 21% a Obras Públicas; un 12% a Servicios Públicos y un 10% a la Secretaría General.
En tanto, el radical Canelada evaluó -en primera instancia- que el Presupuesto enviado por la Intendencia “no tiene grandes diferencias con el que tratamos para este año” y que “se ajusta con una pauta inflacionaria similar a la prevista en los presupuestos de la Nación y de la Provincia”. “Por el momento, el estudio del proyecto de presupuesto está siendo detallado y riguroso. Aquí lo importante es que este presupuesto refleje las necesidades de los vecinos y que se oriente a brindar mejores servicios, porque en San Miguel de Tucumán sigue habiendo deudas que es necesario saldar de una vez”, aseveró.
En el recinto
A su vez, el edil Carlos Arnedo (Acción Vecinal) celebró el trabajo realizado por Hacienda y remarcó que el equipo “viene trabajando intensamente en el análisis del Presupuesto 2026”. El concejal subrayó: “es un estudio profundo y responsable, porque define las prioridades y la hoja de ruta económica del año próximo para la Capital”.
Sobre los plazos para su tratamiento, Vargas Aignasse consideró que antes de llevar el debate al recinto habrá, por lo menos, dos semanas más de estudio. Sin embargo, el propósito es tratar el cálculo de erogaciones dentro de los plazos parlamentarios y hacerlo antes de que termine el período de sesiones ordinarias, el 22 de diciembre.
De los $349.000 millones que proyecta la Municipalidad capitalina para 2026, el 93,78% le corresponde al Departamento Ejecutivo y el 6,18% al Concejo Deliberante. El año pasado, el cuerpo aprobó por unanimidad el proyecto de Presupuesto enviado por la gestión capitalina.