Política

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán analiza con detenimiento el Presupuesto 2026
PRESUPUESTO 2026: Los concejales iniciaron el estudio técnico. PRESUPUESTO 2026: Los concejales iniciaron el estudio técnico.
Matias Argañaraz
Hace 3 Hs

La Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán inició esta semana el estudio pormenorizado del Presupuesto Municipal 2026. Su presidente, Emiliano Vargas Aignasse, confirmó que el estudio comenzó con un análisis general del documento enviado por el Departamento Ejecutivo y que luego se avanzó sobre cada área de manera detallada. El plan enviado por la Intendencia alcanza los $349.000 millones, lo que implicaría un incremento cercano al 10 % respecto del presupuesto vigente.

Con respecto a los plazos previstos para avanzar hacia el debate en el recinto, Vargas Aignasse anticipó que aún quedan varias etapas por cumplir. “Vamos a tener entre dos y tres semanas de desarrollo del debate en comisión. Estamos proyectando para la semana del 8 de diciembre la convocatoria para los funcionarios, pero va a depender del análisis que nosotros terminemos de hacer, que todavía es prematuro, ya que hemos empezado el día de hoy”, añadió.

Presupuesto armónico

Sobre la composición del proyecto, sostuvo: “Es un presupuesto armónico comparativamente con el del año pasado”. También detalló los porcentajes asignados a las áreas más relevantes, como Medio Ambiente con poco más del 26%, Obras Públicas con el 21%, Servicios Públicos con más del 12% y la Secretaría General con 10%”. Asimismo, confirmó que se sumará un apartado específico al documento original: “Va a tener un agregado en un anexo referente a presupuesto participativo. Va a ingresar ese anexo, allí estarán las especificaciones de las obras que han votado los vecinos de los distintos puntos de la capital que van a ser volcadas al presupuesto”.

Aplicaciones de viajes: José María Franco, presidente de la comisión de transporte, explicó la situación

“Lo que se analiza es la incorporación de los particulares en el servicio del Sutrappa, con pequeñas diferencias en lo que es la prestación del servicio y respetando algunas reglas que hoy cumplen los taxistas, por ejemplo, el pago de impuestos. También conversamos sobre la posibilidad de que se dejen de pagar las disposiciones que están en la ordenanza tarifaria y se les cobre el TEM a todos por igual”

San Miguel de Tucumán Municipalidad de San Miguel de Tucumán Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán Emiliano Vargas Aignasse José María Franco
Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?
¿“No proliferación nuclear?” Eppur si muove
¿“No proliferación nuclear?” Eppur si muove

Recuerdos fotográficos: 1913. Alerta ecológica de Charles Thays sobre el cerro
Recuerdos fotográficos: 1913. Alerta ecológica de Charles Thays sobre el cerro

Cuáles son las herramientas de IA más seguras para los chicos
Cuáles son las herramientas de IA más seguras para los chicos

Efemérides del 17 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Efemérides del 17 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El valor de un encuentro de arte urbano

Efemérides del martes 18 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Netanyahu reitera su oposición a un Estado palestino antes de votación en la ONU sobre Gaza

Netanyahu reitera su oposición a un Estado palestino antes de votación en la ONU sobre Gaza

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Diego Saez-Gil: “Emprender puede ser la aventura de tu vida”

Diego Saez-Gil: “Emprender puede ser la aventura de tu vida”

La visión de Ricardo Arriazu: “La Argentina necesita acumular reservas”

La visión de Ricardo Arriazu: “La Argentina necesita acumular reservas”

La Unión Industrial Argentina insiste con las reformas estructurales

La Unión Industrial Argentina insiste con las reformas estructurales

