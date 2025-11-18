El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán analiza con detenimiento el Presupuesto 2026

Presupuesto armónico

Sobre la composición del proyecto, sostuvo: “Es un presupuesto armónico comparativamente con el del año pasado”. También detalló los porcentajes asignados a las áreas más relevantes, como Medio Ambiente con poco más del 26%, Obras Públicas con el 21%, Servicios Públicos con más del 12% y la Secretaría General con 10%”. Asimismo, confirmó que se sumará un apartado específico al documento original: “Va a tener un agregado en un anexo referente a presupuesto participativo. Va a ingresar ese anexo, allí estarán las especificaciones de las obras que han votado los vecinos de los distintos puntos de la capital que van a ser volcadas al presupuesto”.