El Concejo de San Miguel de Tucumán estudia el Presupuesto municipal 2026

Vargas Aignasse aseguró que no hay plazos de análisis establecidos para el Presupuesto municipal. “Todavía no tenemos una fecha prevista (de aprobación), porque tenemos que hacer un estudio serio, área por área”, remarcó. Además, planteó que “el municipio debe tener un presupuesto, y desde la comisión vamos a trabajar para que podamos llegar hasta fin de año (con el proyecto aprobado) y el año que viene no tengamos que utilizar un presupuesto reconvertido”. El año pasado, el cuerpo que preside Fernando Juri aprobó por unanimidad el proyecto de Presupuesto enviado por la gestión capitalina.