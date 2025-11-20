En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

El Gobierno provincial define el proyecto para el futuro de la Terminal de Ómnibus, a partir de un proceso de licitación que determinará no sólo la concesión de la estación situada en el parque 9 de Julio, sino también la reforma integral de las instalaciones inauguradas en los 90.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, anunció en conferencia de prensa que se avanzó con todos los pasos administrativos de cara a la convocatoria para que empresas de todo el país compitan por la adjudicación de la obra. “Es una de las puertas de ingreso a nuestra provincia”, destacó el jefe del Poder Ejecutivo (PE).
El convenio rubricado durante la gestión de Ramón Ortega con la empresa Terminal del Tucumán tenía fecha de finalización el 27 de octubre. Pero, luego de una serie de negociaciones, se llegó a un acuerdo con la concesionaria para diferir la entrega de la estación hasta marzo de 2026.
Así, un equipo técnico compuesto por funcionarios del Ministerio de Obras y Transporte, a cargo de Marcelo Nazur, de Economía, que conduce Daniel Abad, y de la Fiscalía de Estado, al mando de Gilda Pedicone, se abocó en estas semanas a definir los detalles del pliego de bases y condiciones que definirá las relaciones para la próxima administración de la Terminal de Ómnibus. “Será una licitación nacional”, apuntó Jaldo. Y remarcó que este proceso de adjudicación coincide con el inicio de las obras de modernización del aeropuerto Benjamín Matienzo, que se llevan adelante a través de Aeropuertos Argentina 2000 por el apoyo de la Casa Rosada. “Nadie ignora la crisis que se vive en el país desde el punto de vista económico y financiero; sin embargo, a través de la gestión, tanto nacional como provincial, hemos en momentos difíciles conseguir una remodelación a nuevo del aeropuerto, sino también (estamos dando este paso) con la Terminal de Ómnibus”, resaltó el mandatario.
Las claves
El equipo de funcionarios encargado de atender la cuestión de la Terminal de Ómnibus se distribuyó las tareas de acuerdo a su competencia, y sólo restan detalles para la oficialización de los pliegos, algo que tendría lugar antes del fin de semana.
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte tuvo a su cargo los aspectos relacionados al diseño del anteproyecto. Estas pautas no son definitivas, dado que los interesados en la adjudicación podrían proponer distintas mejoras (siempre sujetas al pliego general y a la decisión de la comisión evaluadora). De todos modos, el documento brindará lineamientos sobre qué se espera de la estación desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, una de las claves será la jerarquización de los accesos peatonales a la terminal. También se prevé el ordenamiento del sector de estacionamientos (que cuenta con espacio para unos 600 vehículos). Y la idea es abrir la estación en el sector que da hacia el parque, retirando las rejas y permitiendo el ingreso desde allí. Además, está contemplada la individualización de los sectores comerciales y de las áreas gastronómicas. Y, en la zona de los andenes, se retirarán los obstáculos visuales y se modernizará la señalética (desde la cartelería hasta el uso de luces LED), con luminarias que brindarán una imagen “más verde”, explicaron desde la Casa de Gobierno. A la vez, se mantendrán los espacios donde funcionan la estación de servicio, el casino y el supermercado, entre otros servicios. Sin embargo, estaría abierta la alternativa para los interesados propongan servicios de otros rubros.
A la vez, desde la Fiscalía de Estado y desde el Ministerio de Economía analizaron los aspectos legales y financieros. Un aspecto central es que se habría resuelto finalmente no establecer como causal de exclusión para la licitación la circunstancia de haber iniciado una demanda contra el Estado provincial (una situación que dejaría afuera de carrera a la actual concesionaria).
En cuanto a la inversión mínima, se habla de un monto de entre U$S 6 millones y U$S 7 millones, en un plazo máximo de entre tres y cuatro años. Además, se acortará el tiempo de concesión respecto al contrato original, dado que pasará a entre 15 y 20 años.
La idea es que, diferido el plazo de entrega hasta el 31 de marzo, en los próximos meses se pueda avanzar con la licitación nacional. El objetivo es concretar el llamado a licitación antes de fin de año con el objetivo de que la comisión evaluadora pueda analizar las propuestas durante enero y febrero. Y en marzo, antes de que se concrete la entrega definitiva de la estación, poder anunciar quién será el concesionario de la Terminal de Ómnibus durante el próximo período.
Aeropuerto: se inicia la obra en el Benjamín Matienzo
El gobernador Osvaldo Jaldo destacó la inversión de cerca de 50 millones de dólares en la modernización del aeropuerto Benjamín Matienzo, y ponderó las gestiones ante la Rosada para lograr que la estación sea “la más moderna del norte. Autoridades del Ministerio de Obras Públicas y de Aeropuertos Argentina 2000 se reunieron en el lugar, y se dio inicio a la obra de modernización en su arquitectura y capacidad operativa. Una de las claves es que, mientras se lleven adelante los trabajos, no se suspenderán los vuelos en Tucumán.
Postura: “Respeto por el periodismo y por los medios”
“Cuando escucho que en Tucumán se limita la libertad de expresión, es falso. Venimos teniendo, en promedio, dos conferencias (de prensa) por mes. Esto quiere decir que en estos dos años hemos dado 48 conferencias de prensa, mostrando permanentemente el respeto por el periodismo y por todos los medios de comunicación de la provincia, sin excepción”, sostuvo el gobernador Osvaldo Jaldo. Y agregó: “existe un fallo judicial sobre un medio puntual. Este Poder Ejecutivo no tiene nada que opinar, solamente respetar los fallos”.