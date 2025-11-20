En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte tuvo a su cargo los aspectos relacionados al diseño del anteproyecto. Estas pautas no son definitivas, dado que los interesados en la adjudicación podrían proponer distintas mejoras (siempre sujetas al pliego general y a la decisión de la comisión evaluadora). De todos modos, el documento brindará lineamientos sobre qué se espera de la estación desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, una de las claves será la jerarquización de los accesos peatonales a la terminal. También se prevé el ordenamiento del sector de estacionamientos (que cuenta con espacio para unos 600 vehículos). Y la idea es abrir la estación en el sector que da hacia el parque, retirando las rejas y permitiendo el ingreso desde allí. Además, está contemplada la individualización de los sectores comerciales y de las áreas gastronómicas. Y, en la zona de los andenes, se retirarán los obstáculos visuales y se modernizará la señalética (desde la cartelería hasta el uso de luces LED), con luminarias que brindarán una imagen “más verde”, explicaron desde la Casa de Gobierno. A la vez, se mantendrán los espacios donde funcionan la estación de servicio, el casino y el supermercado, entre otros servicios. Sin embargo, estaría abierta la alternativa para los interesados propongan servicios de otros rubros.