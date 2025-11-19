Secciones
Política

Jaldo defendió su gestión ante la prensa: “En Tucumán se respeta la libertad de expresión a rajatabla”

El mandatario aseguró que su gobierno garantizó “48 conferencias abiertas en dos años”; y calificó de “falso” cualquier planteo sobre restricciones.

Hace 24 Min

El gobernador, Osvaldo Jaldo, defendió este miércoles el vínculo de su gestión con los medios de comunicación. “En Tucumán se respeta la libertad de prensa a rajatabla”, afirmó, al cuestionar versiones que señalan lo contrario. El mandatario contextualizó su mensaje al recordar que, desde el inicio de su mandato, su gobierno adoptó la modalidad de conferencias de prensa abiertas como eje de comunicación oficial. 

“Nosotros siempre hemos dicho que nuestro objetivo no es solo gobernar, no es solo gestionar en las áreas esenciales, sino también mantener permanentemente informado al pueblo tucumano”, señaló. El mandatario precisó que, en estos dos años de administración, se realizaron en promedio dos conferencias abiertas por mes. 

“Si multiplicamos por 24, quiere decir que hemos dado 48 conferencias de prensa. Algo más o algo menos, pero son 48. Esto significa que permanentemente hemos mostrado el respeto por el periodismo y por todos los medios de la provincia, sin excepción”, enfatizó.

Jaldo insistió en que esos encuentros se desarrollaron “sin limitaciones y sin condicionamientos”, salvo la acreditación de rutina. “Nunca pusimos condiciones a las preguntas. Ustedes han tenido la libertad de preguntar sobre los temas que traemos en agenda o sobre cualquier otro tema. Preguntaron, repreguntaron e indagaron durante 48 veces. Díganme si eso no es respetar la libertad de prensa”, planteó.

El gobernador se mostró especialmente crítico con quienes aseguran que existen restricciones a la libertad de expresión. “Cuando escucho que en Tucumán se limita la libertad de expresión, es falso. De una falsedad absoluta”, expresó. Aseguró que, a diferencia de gestiones anteriores, su administración habilitó un esquema de contacto directo y permanente con la prensa. 

OSVALDO JALDO OSVALDO JALDO

“En los últimos 20 años ustedes nunca estuvieron en esta antesala en una conferencia de prensa, nunca tuvieron un gobernador y un gabinete a disposición como en estos dos años”, remarcó.

Respecto del caso que involucra a un medio y a un programa específicos -objeto de un fallo judicial reciente-, Jaldo aclaró que se trata de una decisión del Poder Judicial, ajena al Ejecutivo. “No lo puedo desconocer: hay un fallo judicial. Pero como tal, este poder no tiene nada que opinar, sólo respetarlo. En Tucumán funcionan plenamente los tres poderes del Estado”, afirmó.

También señaló que cualquier controversia debe canalizarse por las vías judiciales correspondientes. “Si alguien considera que el fallo es injusto o perjudicial, tiene todo el derecho de trabajar para revertirlo en la misma Justicia provincial o en la nacional”, agregó. Y reiteró: “Por un caso puntual no se puede decir que en Tucumán no hay libertad de expresión”.

Jaldo concluyó poniendo nuevamente a disposición al gabinete para responder preguntas. “Cuando terminen mis palabras, si quieren hacer consultas, con mucho gusto las vamos a responder”, cerró.

Temas Osvaldo Jaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán estudia integrarse al régimen nacional que ordena los Riesgos del Trabajo

Tucumán estudia integrarse al régimen nacional que ordena los Riesgos del Trabajo

Lo más popular
Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual
1

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos
2

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Las tormentosas novelas tucumanas
3

Las tormentosas novelas tucumanas

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días
4

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova
5

Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana
6

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana

Más Noticias
Luego de su salida del gabinete nacional, Lisandro Catalán se sumó al directorio de YPF

Luego de su salida del gabinete nacional, Lisandro Catalán se sumó al directorio de YPF

Julieta Makintach habló tras su destitución: Todos sabían que el documental se iba a filmar

Julieta Makintach habló tras su destitución: "Todos sabían que el documental se iba a filmar"

Qué es la asociación ilícita tributaria, el delito por el cual investigan un grupo empresario de Tucumán

Qué es la asociación ilícita tributaria, el delito por el cual investigan un grupo empresario de Tucumán

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Las tormentosas novelas tucumanas

Las tormentosas novelas tucumanas

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana

Según el Gobierno, en dos años se repararon 160 km de rutas en Tucumán

Según el Gobierno, en dos años se repararon 160 km de rutas en Tucumán

Comentarios