Jaldo defendió su gestión ante la prensa: “En Tucumán se respeta la libertad de expresión a rajatabla”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, defendió este miércoles el vínculo de su gestión con los medios de comunicación. “En Tucumán se respeta la libertad de prensa a rajatabla”, afirmó, al cuestionar versiones que señalan lo contrario. El mandatario contextualizó su mensaje al recordar que, desde el inicio de su mandato, su gobierno adoptó la modalidad de conferencias de prensa abiertas como eje de comunicación oficial.