Jaldo defendió su gestión ante la prensa: “En Tucumán se respeta la libertad de expresión a rajatabla”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, defendió este miércoles el vínculo de su gestión con los medios de comunicación. “En Tucumán se respeta la libertad de prensa a rajatabla”, afirmó, al cuestionar versiones que señalan lo contrario. El mandatario contextualizó su mensaje al recordar que, desde el inicio de su mandato, su gobierno adoptó la modalidad de conferencias de prensa abiertas como eje de comunicación oficial.
“Nosotros siempre hemos dicho que nuestro objetivo no es solo gobernar, no es solo gestionar en las áreas esenciales, sino también mantener permanentemente informado al pueblo tucumano”, señaló. El mandatario precisó que, en estos dos años de administración, se realizaron en promedio dos conferencias abiertas por mes.
“Si multiplicamos por 24, quiere decir que hemos dado 48 conferencias de prensa. Algo más o algo menos, pero son 48. Esto significa que permanentemente hemos mostrado el respeto por el periodismo y por todos los medios de la provincia, sin excepción”, enfatizó.
Jaldo insistió en que esos encuentros se desarrollaron “sin limitaciones y sin condicionamientos”, salvo la acreditación de rutina. “Nunca pusimos condiciones a las preguntas. Ustedes han tenido la libertad de preguntar sobre los temas que traemos en agenda o sobre cualquier otro tema. Preguntaron, repreguntaron e indagaron durante 48 veces. Díganme si eso no es respetar la libertad de prensa”, planteó.
El gobernador se mostró especialmente crítico con quienes aseguran que existen restricciones a la libertad de expresión. “Cuando escucho que en Tucumán se limita la libertad de expresión, es falso. De una falsedad absoluta”, expresó. Aseguró que, a diferencia de gestiones anteriores, su administración habilitó un esquema de contacto directo y permanente con la prensa.
“En los últimos 20 años ustedes nunca estuvieron en esta antesala en una conferencia de prensa, nunca tuvieron un gobernador y un gabinete a disposición como en estos dos años”, remarcó.
Respecto del caso que involucra a un medio y a un programa específicos -objeto de un fallo judicial reciente-, Jaldo aclaró que se trata de una decisión del Poder Judicial, ajena al Ejecutivo. “No lo puedo desconocer: hay un fallo judicial. Pero como tal, este poder no tiene nada que opinar, sólo respetarlo. En Tucumán funcionan plenamente los tres poderes del Estado”, afirmó.
También señaló que cualquier controversia debe canalizarse por las vías judiciales correspondientes. “Si alguien considera que el fallo es injusto o perjudicial, tiene todo el derecho de trabajar para revertirlo en la misma Justicia provincial o en la nacional”, agregó. Y reiteró: “Por un caso puntual no se puede decir que en Tucumán no hay libertad de expresión”.
Jaldo concluyó poniendo nuevamente a disposición al gabinete para responder preguntas. “Cuando terminen mis palabras, si quieren hacer consultas, con mucho gusto las vamos a responder”, cerró.