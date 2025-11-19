Jaldo y los gobernadores del Norte Grande se mostrarán en bloque en Santiago del Estero

Con la presencia de Osvaldo Jaldo, los gobernadores del Norte Grande volverán a exhibir fuerza política conjunta este jueves en Santiago del Estero, donde se reunirán para debatir agenda regional en paralelo al inicio de un foro internacional dedicado a blockchain, Web3 y finanzas innovadoras. La doble cita -institucional y tecnológica- se da en medio de una etapa clave de negociaciones con el Gobierno nacional, marcada por la llegada de Diego Santilli al Ministerio del Interior y la intención del Ejecutivo de asegurar apoyos para las reformas estructurales impulsadas por Javier Milei.