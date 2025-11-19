Jaldo y los gobernadores del Norte Grande se mostrarán en bloque en Santiago del Estero

Con la presencia de Osvaldo Jaldo, los gobernadores del Norte Grande volverán a exhibir fuerza política conjunta este jueves en Santiago del Estero, donde se reunirán para debatir agenda regional en paralelo al inicio de un foro internacional dedicado a blockchain, Web3 y finanzas innovadoras. La doble cita -institucional y tecnológica- se da en medio de una etapa clave de negociaciones con el Gobierno nacional, marcada por la llegada de Diego Santilli al Ministerio del Interior y la intención del Ejecutivo de asegurar apoyos para las reformas estructurales impulsadas por Javier Milei.
La reunión comenzará a las 10.30 en el Centro Cultural del Bicentenario y contará con la presencia de Leandro Zdero (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones), el anfitrión Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Carlos Sadir (Jujuy).
Los gobernadores buscarán enviar un mensaje de cohesión interna en vísperas de las sesiones extraordinarias del Congreso, donde cada voto provincial será determinante para el avance de la agenda legislativa del oficialismo.
El telón de fondo lo marca el trabajo político que impulsa Santilli, quien en las últimas semanas abrió conversaciones con la mayoría de los jefes provinciales para sumar aliados estables de cara a las reformas de “segunda generación”. El ministro tiene previsto reunirse nuevamente con Zamora y Passalacqua con el objetivo de afianzar puentes con ejecutivos que aún mantienen negociaciones pendientes con la Casa Rosada.
La asamblea del bloque incluirá debates sobre infraestructura energética, el futuro del transporte público y la necesidad de reorganizar la representación regional en el Congreso.
Según Jaldo, el encuentro servirá para abordar “algunos temas energéticos que tenemos pendientes, inclusive el transporte público, que siempre está en la agenda porque todas las provincias tenemos los mismos problemas”.
Jaldo también destacó que la etapa actual exige una mayor coordinación política y legislativa entre las provincias del Norte Grande.
“Estamos trabajando en ver cómo nos reorganizamos en esta nueva etapa con nuestra representación en el Congreso de la Nación, con qué roles y de qué manera van a poder trabajar nuestros diputados nacionales, con nuestros senadores nacionales, porque nuestra visión tiene que ser regional”, afirmó.
Además, subrayó la importancia de “buscar una metodología de agrupar un mayor número de diputados” mediante interbloques, para consolidar una de las minorías más influyentes del Parlamento y respaldar proyectos con fuerte impronta federal.
Tecnología, Web3 y finanzas innovadoras: el otro eje del día
Mientras los gobernadores debaten estrategias políticas, Santiago del Estero será sede de un foro internacional que reunirá durante dos días a especialistas globales, funcionarios y emprendedores jóvenes interesados en las tecnologías descentralizadas y la nueva economía digital.
El evento, organizado por la Polkadot Blockchain Academy junto con la iniciativa Guardians of the Ball y con apoyo de la Universidad de Buenos Aires y la UTN, contará con talleres, exposiciones y debates sobre aplicaciones de blockchain para la transparencia gubernamental, modelos de gobernanza participativa y nuevas herramientas de inclusión financiera.
Entre los invitados destacados figura Gavin Wood, cofundador de Ethereum y uno de los principales referentes del desarrollo blockchain a nivel mundial, quien expondrá sobre los desafíos regulatorios y el potencial institucional de la economía digital emergente.
También participarán representantes de Estable.io, compañía asociada al gigante Tether y promotora de monedas estables en América Latina, lo que incorpora al foro el eje de inclusión financiera como un objetivo común entre gobiernos y actores privados.