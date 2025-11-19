Secciones
Javier Milei anticipó nuevas reformas y llamó al sector privado a una “participación activa”

“El mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas”, afirmó el mandatario durante su visita a la sede de Corporación América.

Hace 1 Hs

El presidente de la Nación, Javier Milei, anticipó este miércoles una nueva etapa de reformas y pidió “la participación activa” de los empresarios y referentes del sector privado, durante una visita a la sede de Corporación América.

En su discurso, el mandatario volvió a apelar a imágenes de crecimiento económico y reformuló una frase que suele utilizar para describir el potencial del país. “No podemos dar este crecimiento por descontado. Ha pasado la noche. Asoman los primeros rayos de la mañana, pero el cambio necesita tiempo. El mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas”, señaló.

Milei profundizó además sobre el rumbo político y económico del Gobierno al afirmar: “Tenemos que entender que esto no sucedió nunca antes. Ningún argentino vivió lo que estamos por empezar ahora en los próximos años. No sólo en lo económico, también desde lo político”.

El jefe de Estado sostuvo que su administración atraviesa un momento de fortaleza institucional: “Hoy tenemos el mismo nivel de popularidad que al empezar el gobierno, pero con el triple de poder legislativo, luego de haber hecho el trabajo sucio de ordenar las cuentas en dos años. Si en diciembre de 2023 les decíamos que íbamos a estar así, hoy nadie lo hubiera imaginado”.

“Tenemos la oportunidad de desandar 100 años de errores económicos”, subrayó.

Milei vinculó este escenario con los resultados electorales del pasado 26 de octubre. “Fue 41 a 24. Eso se llama primera vuelta. Eso abre las perspectivas no sólo para que estemos más tranquilos, si no para poder avanzar con mucha más fuerza”. 

“No vamos a cambiar nuestra vocación reformista y el apoyo que hemos tenido lo que va a hacer es que aceleremos aún más. Abróchense los cinturones porque van a ver más reformas”, remarcó.

