Javier Milei anticipó nuevas reformas y llamó al sector privado a una “participación activa”

El jefe de Estado sostuvo que su administración atraviesa un momento de fortaleza institucional: “Hoy tenemos el mismo nivel de popularidad que al empezar el gobierno, pero con el triple de poder legislativo, luego de haber hecho el trabajo sucio de ordenar las cuentas en dos años. Si en diciembre de 2023 les decíamos que íbamos a estar así, hoy nadie lo hubiera imaginado”.