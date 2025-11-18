En medio de las internas, el PJ nacional busca unificar una estrategia para enfrentar las reformas de Milei

La reunión llega en medio de fuertes versiones de ruptura dentro del bloque de Unión por la Patria (UxP) en Diputados, especialmente entre los legisladores que responden al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, uno de los mandatarios peronistas considerados “dialoguistas”. Como publicó TN, este sector analiza quebrar la bancada en plena negociación con la Casa Rosada, que busca garantizar apoyos para el Presupuesto 2026 y para un paquete amplio de reformas laboral, tributaria, previsional y del Código Penal.