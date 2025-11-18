En medio de las internas, el PJ nacional busca unificar una estrategia para enfrentar las reformas de Milei

El peronismo atraviesa un momento difícil. Tras la dura derrota en las elecciones legislativas nacionales, el PJ nacional convocó para este martes una cumbre clave en la sede partidaria con un objetivo urgente: recomponer filas y definir una estrategia común contra las reformas que impulsa el Gobierno de Javier Milei en el Congreso. El encuentro combinará el análisis del revés electoral con la necesidad de ordenar la interna, hoy atravesada por tensiones crecientes.
La reunión llega en medio de fuertes versiones de ruptura dentro del bloque de Unión por la Patria (UxP) en Diputados, especialmente entre los legisladores que responden al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, uno de los mandatarios peronistas considerados “dialoguistas”. Como publicó TN, este sector analiza quebrar la bancada en plena negociación con la Casa Rosada, que busca garantizar apoyos para el Presupuesto 2026 y para un paquete amplio de reformas laboral, tributaria, previsional y del Código Penal.
El PJ debatirá esta tarde cómo plantarse frente a esos proyectos. En paralelo, el bloque de UxP en Diputados -liderado por Germán Martínez- trabaja en una iniciativa propia de reforma laboral, con sello opositor, que planean presentar en el Congreso como contrapropuesta a la del Gobierno.
En la antesala del encuentro, la jefa del partido, Cristina Kirchner, mantuvo el lunes una reunión con un grupo de economistas en su departamento de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. Los especialistas le entregaron propuestas vinculadas a “un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI”, en un gesto que refuerza la discusión interna sobre el rumbo a seguir.
La cumbre partidaria estará encabezada por el vicepresidente primero del PJ, José Mayans, junto a Germán Martínez, Mariel Fernández, Ricardo Pignanelli y Lucía Corpacci. El objetivo será intentar contener la fractura y consensuar una hoja de ruta común frente al avance de las reformas oficiales.
Sin embargo, la tensión se mantiene alta. Jalil evalúa conformar un bloque propio junto a los diputados Fernanda Ávila y Sebastián Nóblega (con mandato hasta 2027), y los electos Fernando Monguillot y Claudia Palladino, quienes asumirán el 10 de diciembre. Otra opción que circula es que este grupo se sume a Innovación Federal, un espacio integrado por legisladores cercanos a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
Entre presiones cruzadas, negociaciones discretas y un contexto legislativo adverso, el peronismo buscará hoy mostrar una imagen de cohesión.