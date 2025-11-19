Milei recordó su triunfo en el balotaje y prometió avanzar con “las reformas de segunda generación”

Al cumplirse un nuevo aniversario del balotaje del 19 de noviembre de 2023, el presidente Javier Milei recordó su llegada a la Casa Rosada y destacó la continuidad de su proyecto político.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario afirmó que buscará profundizar su programa con “las reformas de segunda generación”.
“Desde el primer día de la gestión nos hemos dedicado a cumplir cada una de las promesas de campaña”, recordó Milei, al hacer un repaso de los dos años transcurridos desde su triunfo electoral.
En ese mismo posteo, acompañado por una fotografía junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado remarcó: "Hace dos años Argentina elegía al primer Presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Desde el primer día de la gestión nos hemos dedicado a cumplir cada una de las promesas de campaña, a punto tal que las mismas fueron completadas en menos de dos años, pese a toda la máquina de impedir del statu-quo".
Milei también destacó el respaldo obtenido por La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas y aseguró que ese resultado renueva los objetivos de su administración.
Según expresó, "renovamos nuestro compromiso con todos los argentinos para implementar todas las reformas de segunda generación, de modo tal que de una vez por todas, entremos en el sendero que haga a la Argentina grande nuevamente".
