Milei recordó su triunfo en el balotaje y prometió avanzar con “las reformas de segunda generación”

En ese mismo posteo, acompañado por una fotografía junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado remarcó: "Hace dos años Argentina elegía al primer Presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Desde el primer día de la gestión nos hemos dedicado a cumplir cada una de las promesas de campaña, a punto tal que las mismas fueron completadas en menos de dos años, pese a toda la máquina de impedir del statu-quo".