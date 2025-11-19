Secciones
Política

Milei recordó su triunfo en el balotaje y prometió avanzar con “las reformas de segunda generación”

“Desde el primer día de la gestión nos hemos dedicado a cumplir cada una de las promesas de campaña”, dijo el mandatario.

A DOS AÑOS DEL BALOTAJE. Javier Milei recordó su triunfo y destacó su gestión. A DOS AÑOS DEL BALOTAJE. Javier Milei recordó su triunfo y destacó su gestión.
Hace 1 Hs

Al cumplirse un nuevo aniversario del balotaje del 19 de noviembre de 2023, el presidente Javier Milei recordó su llegada a la Casa Rosada y destacó la continuidad de su proyecto político. 

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario afirmó que buscará profundizar su programa con “las reformas de segunda generación”.

“Desde el primer día de la gestión nos hemos dedicado a cumplir cada una de las promesas de campaña”, recordó Milei, al hacer un repaso de los dos años transcurridos desde su triunfo electoral.

En ese mismo posteo, acompañado por una fotografía junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado remarcó: "Hace dos años Argentina elegía al primer Presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Desde el primer día de la gestión nos hemos dedicado a cumplir cada una de las promesas de campaña, a punto tal que las mismas fueron completadas en menos de dos años, pese a toda la máquina de impedir del statu-quo".

Milei también destacó el respaldo obtenido por La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas y aseguró que ese resultado renueva los objetivos de su administración. 

Según expresó, "renovamos nuestro compromiso con todos los argentinos para implementar todas las reformas de segunda generación, de modo tal que de una vez por todas, entremos en el sendero que haga a la Argentina grande nuevamente".

Temas TucumánBuenos AiresJavier MileiKarina Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mauricio Macri reunió a la cúpula PRO y envió un fuerte mensaje a La Libertad Avanza

Mauricio Macri reunió a la cúpula PRO y envió un fuerte mensaje a La Libertad Avanza

Javier Milei: “No voy a levantar el pie del acelerador”

Javier Milei: “No voy a levantar el pie del acelerador”

Javier Milei, sobre las versiones de eliminación del monotributo: Son operaciones y mentiras

Javier Milei, sobre las versiones de eliminación del monotributo: "Son operaciones y mentiras"

Tras la defensa de Luis Caputo al esquema de bandas, el dólar oficial profundizó su tendencia bajista: ¿a cuánto se vendió en Tucumán?

Tras la defensa de Luis Caputo al esquema de bandas, el dólar oficial profundizó su tendencia bajista: ¿a cuánto se vendió en Tucumán?

Osvaldo Jaldo destacó la “predisposición” del Gobierno nacional tras su reunión con Diego Santilli

Osvaldo Jaldo destacó la “predisposición” del Gobierno nacional tras su reunión con Diego Santilli

Lo más popular
Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual
1

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos
2

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días
4

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas
5

El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas

Las tormentosas novelas tucumanas
6

Las tormentosas novelas tucumanas

Más Noticias
El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas

El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas

El Gobierno confirmó la modernización integral de la Terminal de Ómnibus de Tucumán

El Gobierno confirmó la modernización integral de la Terminal de Ómnibus de Tucumán

Jaldo defendió su gestión ante la prensa: “En Tucumán se respeta la libertad de expresión a rajatabla”

Jaldo defendió su gestión ante la prensa: “En Tucumán se respeta la libertad de expresión a rajatabla”

Lisandro Catalán, en LA GACETA: “Vinimos a cambiar Tucumán, no a adaptarnos al sistema”

Lisandro Catalán, en LA GACETA: “Vinimos a cambiar Tucumán, no a adaptarnos al sistema”

Luego de su salida del gabinete nacional, Lisandro Catalán se sumó al directorio de YPF

Luego de su salida del gabinete nacional, Lisandro Catalán se sumó al directorio de YPF

Julieta Makintach habló tras su destitución: Todos sabían que el documental se iba a filmar

Julieta Makintach habló tras su destitución: "Todos sabían que el documental se iba a filmar"

Qué es la asociación ilícita tributaria, el delito por el cual investigan un grupo empresario de Tucumán

Qué es la asociación ilícita tributaria, el delito por el cual investigan un grupo empresario de Tucumán

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana

Comentarios