Mariano Campero se pasa al bloque de LLA: “Este es el gesto de unidad que me pedían”

“Me parece natural y no es algo que me cuesta, teniendo en cuenta que vengo votando a tono con los proyectos del Gobierno nacional”, le dijo Campero a LA GACETA al explicar su decisión. Junto a él, los otros denominados “radicales con peluca” -el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier- pasan a engrosar las filas del oficialismo en el Congreso. Con estas incorporaciones los libertarios tendrán un bloque con 91 miembros, lo que les permite entusiasmarse con arrebatarle la primera minoría al peronismo. “Junto a Martín Menem seguimos sumando leones para aprobar las leyes que Milei necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia”, publicó Gabriel Bornoroni en sus redes sociales.