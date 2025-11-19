Secciones
Mariano Campero se pasa al bloque de LLA: “Este es el gesto de unidad que me pedían”

El diputado dijo que Martín Menem le planteó el pase y que Patricia Bullrich lo alentó a trabajar para las próximas elecciones locales.

Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 1 Hs

El diputado nacional Mariano Campero decidió dar un paso más formal hacia La Libertad Avanza y junto a sus pares de La Liga del Interior se incorporarán al bloque liberario en la Cámara Baja.

“Me parece natural y no es algo que me cuesta, teniendo en cuenta que vengo votando a tono con los proyectos del Gobierno nacional”, le dijo Campero a LA GACETA al explicar su decisión. Junto a él, los otros denominados “radicales con peluca” -el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier- pasan a engrosar las filas del oficialismo en el Congreso. Con estas incorporaciones los libertarios tendrán un bloque con 91 miembros, lo que les permite entusiasmarse con arrebatarle la primera minoría al peronismo. “Junto a Martín Menem seguimos sumando leones para aprobar las leyes que Milei necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia”, publicó Gabriel Bornoroni en sus redes sociales.

Campero confirmó que su incorporación al bloque se dio luego de charlas que mantuvo con Menem y con el propio Bornoroni. Añadió que este mismo miércoles, luego de encuentro con Bornoroni, mantuvo otro con la senadora electa Patricia Bullrich, quien lo felicitó por su decisión y lo alentó -dijo- a que fortalezca su proyecto de cara a las elecciones de 2027.

“Me venían pidiendo un gesto de unidad y creo que este es el adecuado. Estoy convencido que el camino para gobernar la provincia es el de la unidad de los sectores opositores y voy a trabajar para que ello suceda. En la calle, en las recorridas por el interior e inclusive entre los mismos dirigentes siempre está el mismo pedido y la misma sensación: que nos unamos todos para cambiar el signo político del gobierno”, dijo el diputado, quien adelantó que mantendrá reuniones con dirigentes diversos para comenzar a trazar ese camino.

El pase de Campero al bloque de LLA lo llevará a convivir y compartir decisiones con sus pares tucumanos electos por ese partido Federico Pelli y Soledad Molinuevo, Se abre la incógnita sobre si ambas estructuras políticas trabajarán juntas de cara al futuro en Tucumán, teniendo en cuenta que el radical posee su propio partido, Cambia Tucumán, y LLA posee su propia estructura en la provincia, que lidera el director de YPF y ex ministro del Interior Lisandro Catalán.

Por lo pronto el Gobierno nacional camina a lograr su objetivo de quebrar la primera minoría en el Congreso y ahora apuesta a que algunos gobernadores peronistas terminen de definir si abandonan la estructura de Fuerza Patria. Si consiguen que los oficialismos de Catamarca, con cuatro bancas, y de Santiago del Estero, con siete, se vayan de aquel bloque peronista, tendrían garantizados los votos suficientes para que no se bloqueen las iniciativas que surgen de la Casa Rosada.

