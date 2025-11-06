Campero apuntó contra Jaldo y pidió eliminar el sistema de acoples

Lupa en la zona este

Al ser repreguntado sobre lo que dijo, Campero insistió con que el Estado solventaría con dineros públicos una estructura que le permitiría el triunfo al oficialismo. “¿Por qué tantos recursos a un solo municipio? El 40% de ese número (de extracciones por ventanilla) era de un municipio y es el brazo derecho del gobernador. Estamos ante una situación en la que hay una careta, en la que se habla de reformar la Constitución, hacer una reforma electoral, bajar los ‘ñoquis’ en la Legislatura, y la Legislatura está explotando de ‘ñoquis’ y la Defensoría del Pueblo entiendo que tiene miles de trabajadores también. Hay una contradicción permanente”, castigó Campero.