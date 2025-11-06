Secciones
Campero apuntó contra Jaldo y pidió eliminar el sistema de acoples

El diputado deslizó que la Provincia usa dineros públicos para sostener esa estructura

DURAS ACUSACIONES. Campero embistió con firmeza contra Jaldo. DURAS ACUSACIONES. Campero embistió con firmeza contra Jaldo.
Hace 5 Hs

El diputado radical Mariano Campero volvió a cargar contra el gobernador Osvaldo Jaldo y el sistema electoral provincial, y remarcó que el oficialismo provincial fue con más de 20 acoples en las elecciones en Juan Bautista Alberdi a pesar de que dice pregonar la reforma electoral. Deslizó, a su vez, que se utiliza dinero del Estado para poder sostener esa estructura

“El grave problema que tiene el sistema de acoples, que ahora le va a traer problemas al Gobierno provincial, es que para poder solventar esa estructura se necesita sacar plata, robar, malversar, o la palabra de que se le quiera decir”, disparó en los estudios de LG Play. A su vez, el yerbabuenense recordó que, a inicios de este año, se conoció que la Unidad de Información Financiera (UIF) dijo que detectó que empleados municipales tucumanos y de otras provincias retiraron “cheques por ventanilla” sin ofrecer justificaciones ante los bancos por unos $45.000 millones en menos de tres años. De ese monto, unos $37.000 millones se habrían extraído en distritos tucumanos como Banda del Río Salí, Monteros, Famaillá y Lules, entre otros.

Sistema electrónico

Según Campero, esa investigación podría complicar a Jaldo y al oficialismo y recordó que a inicios de 2025 sonaba que el ministro del Interior, Darío Monteros, podría encabezar la lista para diputados nacionales, algo que finalmente no ocurrió.

Por otra parte, destacó la experiencia que se vivió con la Boleta Única de Papel (BUP), con una votación ágil que también permitió conocer rápidamente los resultados. En ese sentido, consideró que es clave eliminar los acoples. “No careteando hace cuatro o cinco años, diciendo lo mismo el gobernador, usando la misma estructura”, fustigó.

Mariano Campero: "Si interpretamos el hartazgo social, Tucumán puede volver a ser una provincia de vanguardia"

Mariano Campero: “Si interpretamos el hartazgo social, Tucumán puede volver a ser una provincia de vanguardia”

“Andan inventando un sistema electrónico que permite en una pantalla tener 20 candidatos por partido, y volver a orquestar ese costo que, a la larga, lo que hace es postergar Tucumán. La elección provincial va a ser mucho más difícil que esta. Todos sabemos que reparten plata en el hipódromo. Pero sabíamos que alguna vez alguna autoridad iba a intervenir por estar entregando por ventanilla un dineral días antes de las elecciones. Eso no tengo dudas de que va a volver a tomar su curso y va a tomar su curso la incoherencia del gobernador respecto a la reforma y de cómo vamos a votar”, desarrolló el radical.

Lupa en la zona este

Al ser repreguntado sobre lo que dijo, Campero insistió con que el Estado solventaría con dineros públicos una estructura que le permitiría el triunfo al oficialismo. “¿Por qué tantos recursos a un solo municipio? El 40% de ese número (de extracciones por ventanilla) era de un municipio y es el brazo derecho del gobernador. Estamos ante una situación en la que hay una careta, en la que se habla de reformar la Constitución, hacer una reforma electoral, bajar los ‘ñoquis’ en la Legislatura, y la Legislatura está explotando de ‘ñoquis’ y la Defensoría del Pueblo entiendo que tiene miles de trabajadores también. Hay una contradicción permanente”, castigó Campero.

Contexto nacional

Por otra parte, al analizar el escenario nacional, el ex intendente de Yerba Buena consideró que la Argentina atraviesa “una etapa de definiciones estructurales” donde el Congreso deberá discutir reformas claves para el futuro del país en materia laboral, previsional y tributaria. “Estas tres reformas son esenciales para encarar los problemas estructurales que tiene la Argentina. Desde nuestro espacio vamos a acompañar al Gobierno en todo lo que implique transformar el país, sin perder nuestra identidad”, afirmó.

Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario

Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario

El legislador radical reivindicó su decisión de respaldar al oficialismo nacional que encabeza el presidente Javier Milei. “Cuando muchos dudaban, nosotros acompañamos de manera coherente. Hoy, las acciones del Gobierno están en alza y todos quieren estar cerca, pero cuando la situación era crítica también estuvimos”, señaló.

Campero analizó además los resultados de las últimas elecciones, marcada por la fuerte polarización entre el PJ y La Libertad Avanza. “Advertí que se venía un escenario de ultra polarización. No me equivoqué”, dijo.

