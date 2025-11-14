Tras reunirse con Martín Menem, Federico Pelli analizó el escenario político tucumano y cuestionó el sistema de seguridad provincial

Liderazgo de Catalán

Respecto al rol de Lisandro Catalán, el diputado electo destacó su liderazgo dentro del espacio: “Catalán tiene los vínculos en Buenos Aires, un posicionamiento que ninguno de los diputados electos lo tenemos. Él es quien conduce el partido y diseñó la estrategia muy exitosa del 26 de octubre”. Además, sostuvo que el hecho de que no sea ministro “no le resta absolutamente nada, confiamos en él, va a tener más tiempo para dedicarse a Tucumán y eso nos va a beneficiar”. Consultado sobre posibles cargos nacionales para Catalán, señaló: “Desconozco si habrá algo concreto, pero los puentes y vínculos están intactos. Es una persona de confianza de Karina Milei y de Martín Menem, figuras protagónicas del gobierno”. En otras líneas, Pelli planteó la necesidad de consolidar la estructura partidaria: “Primero hay que poner en valor a los dirigentes orgánicos que estuvieron con nosotros, y luego sumar a quienes compartan nuestros valores. No se trata de abrir una tranquera y sumar por sumar, sino de hacerlo con responsabilidad y prudencia”.