Tras reunirse con Martín Menem, Federico Pelli analizó el escenario político tucumano y cuestionó el sistema de seguridad provincial

Respaldo a Catalán y pedidos de reformas

14 Noviembre 2025

Luego de reunirse con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Federico Pelli analizó la situación política de Tucumán, defendió el rol de Lisandro Catalán dentro de La Libertad Avanza y se refirió al escándalo en El Cadillal que involucra a altos mandos de la Policía.

“Con vistas al 2027, queremos un armado que sea competitivo -como lo fue este año- y con mucha potencia, porque tenemos muchas expectativas de lograr una performance excelente en la provincia y en muchos municipios”, afirmó Pelli en diálogo con LG Play. El referente libertario fue enfático al calificar al sistema de acoples como “viciado, tramposo y totalmente anacrónico”, y aseguró que “va a ser difícil para cualquier partido político honesto y decente poder tener un buen desempeño” bajo las reglas actuales.

Liderazgo de Catalán

Respecto al rol de Lisandro Catalán, el diputado electo destacó su liderazgo dentro del espacio: “Catalán tiene los vínculos en Buenos Aires, un posicionamiento que ninguno de los diputados electos lo tenemos. Él es quien conduce el partido y diseñó la estrategia muy exitosa del 26 de octubre”. Además, sostuvo que el hecho de que no sea ministro “no le resta absolutamente nada, confiamos en él, va a tener más tiempo para dedicarse a Tucumán y eso nos va a beneficiar”. Consultado sobre posibles cargos nacionales para Catalán, señaló: “Desconozco si habrá algo concreto, pero los puentes y vínculos están intactos. Es una persona de confianza de Karina Milei y de Martín Menem, figuras protagónicas del gobierno”. En otras líneas, Pelli planteó la necesidad de consolidar la estructura partidaria: “Primero hay que poner en valor a los dirigentes orgánicos que estuvieron con nosotros, y luego sumar a quienes compartan nuestros valores. No se trata de abrir una tranquera y sumar por sumar, sino de hacerlo con responsabilidad y prudencia”.

“La Policía de Tucumán funciona mal y necesita una reforma estructural”, criticó Federico Pelli

Finalmente, se refirió al escándalo que involucra a altos mandos de la Policía provincial, investigados por utilizar presos para construir una vivienda particular en la zona de El Cadillal: “Lo vengo diciendo hace años: el sistema de seguridad tucumano necesita reformas estructurales que no se agotan con discursos ni con maquillaje, como más móviles o nuevos ingresos de personal. Si seguimos incorporando policías en un sistema corrupto, no tiene ningún sentido”, planteó. Para el legislador electo, los mecanismos de control interno no funcionan con eficacia. “El área de Asuntos Internos reacciona solo cuando los casos trascienden mediáticamente o por denuncias anónimas. No hay prevención. Y eso demuestra que el sistema de control está mal diseñado”, afirmó.

