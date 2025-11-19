¿Por qué en este país el 80% de la población dejó de comer pan?

El mito nutricional que demoniza el pan

Uno de los factores más influyentes en esta caída es la creencia popular de que el pan engorda. Silvia Martín, de la Asociación de Industrias de Panadería, asegura que "el pan se demonizó por el mantra equivocado de que engorda". A pesar de que la realidad nutricional indica que su contenido en grasa es bajo, el sector no logró desmontar este mito con éxito.