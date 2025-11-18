Baja de peso para España: Carlos Alcaraz queda afuera del Final 8 de la Copa Davis

España sufrió un golpe inesperado en la previa del cruce con República Checa por los cuartos de final de la Copa Davis. Carlos Alcaraz, número uno del mundo y principal figura del equipo, quedó descartado para la serie del jueves en Bolonia debido a una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha. La ausencia cambia por completo el panorama de un seleccionado que, además, ya tenía la baja de Alejandro Davidovich, 14º del ranking ATP.
El murciano había llegado el lunes por la tarde a la concentración española tras viajar en vehículo desde Turín, donde la semana pasada disputó las Finales ATP. Ya en Bolonia, se sometió a estudios médicos que confirmaron lo que se sospechaba: una sobrecarga severa con un edema marcado en el isquiotibial. La Real Federación Española de Tenis (RFET) advirtió que, de haber jugado, existía un riesgo alto de ruptura fibrilar.
El propio Alcaraz comunicó la noticia con tristeza. “Me voy dolido a casa. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera”, expresó en un mensaje difundido por la RFET.
Una baja que pesa doble
La ausencia también profundiza un problema de continuidad para el español: ya se había perdido las dos series anteriores por diferentes molestias y por la necesidad de descanso tras haber conquistado el US Open. La idea del cuerpo técnico era que regresara en esta instancia, pero las molestias que arrastraba desde la fase de grupos del Masters terminaron por impedirlo.
Sin su mejor hombre y sin Davidovich, España afrontará la eliminatoria del jueves, desde las 10, con un equipo compuesto por Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers. La serie, además, tendrá un condimento extra: el ganador se cruzará en semifinales con el vencedor de Argentina vs. Alemania.
Para España, la baja es un revés que altera la planificación y la ilusión. Para la Copa Davis, en cambio, la noticia sacude la primera semana de competencia y deja sin su estrella a un torneo que esperaba una de las grandes figuras del tenis mundial.