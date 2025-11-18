Baja de peso para España: Carlos Alcaraz queda afuera del Final 8 de la Copa Davis

España sufrió un golpe inesperado en la previa del cruce con República Checa por los cuartos de final de la Copa Davis. Carlos Alcaraz, número uno del mundo y principal figura del equipo, quedó descartado para la serie del jueves en Bolonia debido a una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha. La ausencia cambia por completo el panorama de un seleccionado que, además, ya tenía la baja de Alejandro Davidovich, 14º del ranking ATP.