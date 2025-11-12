España: el Gobierno aprueba bajar la ratio en las aulas y reduce la carga lectiva de los profesores

El Gobierno de España aprobó este martes el anteproyecto de ley que reduce la ratio de alumnos por aula en la enseñanza no universitaria y disminuye la carga lectiva del profesorado. La medida, impulsada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, busca mejorar la calidad del sistema educativo y “devolver al lugar que merecen a los maestros y profesores”, según explicó la ministra Pilar Alegría.