"Vivo este momento como si fuera un sueño”: Andrea Bocelli recibió un reconocimiento por Javier Milei en Casa Rosada

En la Casa Rosada, este martes 19 de noviembre, Javier Milei recibió a Andrea Bocelli, en el contexto de la visita a Buenos Aires de su gira 2025. El artista se presentará en el Teatro Colón y, a modo de previa, invitó a Nicki Nicole a cantar una canción a duo.
Bocelli logró hablar largo y tendido con Milei, en un encuentro que fue una muestra concreta de reconocimiento institucional a una de las voces más influyentes de la música clásica contemporánea. Ahi, el mandatario argentino condecoró al cantante con la Orden de Mayo. “Simboliza el reconocimiento de la Argentina a quienes por sus méritos se hacen merecedores de una de las más altas distinciones que confiere el país”, dijo la locutora del evento.
Cómo se vivió el evento donde se reconoció a Andrea Bocelli en Casa Rosada
Según indica Infobae, “Vivo este momento como si fuera un sueño”, señaló Bocelli tras recibir la medalla de manos del jefe de Estado. “Nunca me imaginé que un día llegaría a recibir un reconocimiento como este. Quiero agradecerles a todos desde lo profundo de mi corazón. Espero volver pronto”, manifestó el artista en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Después del agradecimiento, el artista deleitó a todos los presentes con una versión de un tango clásico. Bocelli tocó "Por una cabeza", y después "Besame mucho".
Andrea Bocelli en Argentina: su dueto con Nicki Nicole
El aclamado cantante de ópera dedicó palabras de profundo reconocimiento hacia la artista local, celebrando su talento y presencia. El maestro manifestó gratitud por la cálida recepción de la audiencia argentina. Desde el escenario, Bocelli declaró lo siguiente sobre la experiencia compartida: "Es un honor inmenso regresar a Buenos Aires y compartir un momento en el escenario con Nicki Nicole, una gran artista de Argentina. Quiero dar gracias al público por este recibimiento tan cálido".
Posteriormente, la cantante recurrió a sus plataformas digitales para comunicar la inmensa alegría que sintió tras la actuación histórica. Mediante su cuenta de Instagram, Nicole expresó la magnitud de la ocasión, calificándolo como un instante irrepetible. "Emocionada y feliz es poco, maestro, (...) La mejor noche de mi vida acaba de suceder. Chicos, sigo sin creerlo", dijo Nicki Nicole sobre el suceso.