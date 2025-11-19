"Vivo este momento como si fuera un sueño”: Andrea Bocelli recibió un reconocimiento por Javier Milei en Casa Rosada

Bocelli logró hablar largo y tendido con Milei, en un encuentro que fue una muestra concreta de reconocimiento institucional a una de las voces más influyentes de la música clásica contemporánea. Ahi, el mandatario argentino condecoró al cantante con la Orden de Mayo. “Simboliza el reconocimiento de la Argentina a quienes por sus méritos se hacen merecedores de una de las más altas distinciones que confiere el país”, dijo la locutora del evento.