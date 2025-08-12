Andrea Bocelli regresa a Argentina después de 15 años y agotó entradas en menos de 24 horas

Hace apenas 24 horas se anunció el regreso de una de las voces más prestigiosas del mundo de la música clásica. Andrea Bocelli ya tiene fecha para presentarse en Argentina con su nuevo show. La productora DF Entertainment publicó ayer el anuncio y la venta de entradas inició este martes a las 10. En menos de un dos horas, los boletos quedaron agotados. Hay grandes expectativas entre el público por una nueva fecha para el país.