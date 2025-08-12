 Andrea Bocelli regresa a Argentina después de 15 años y agotó entradas en menos de 24 horas
Andrea Bocelli regresa a Argentina después de 15 años y agotó entradas en menos de 24 horas

En solo dos horas, las entradas para el concierto lírico en el Teatro Colón quedaron agotadas.

Crecen las expectativas ante la posibilidad de una nueva fecha de Andrea Bocelli en Argentina.
Hace 28 Min

Hace apenas 24 horas se anunció el regreso de una de las voces más prestigiosas del mundo de la música clásica. Andrea Bocelli ya tiene fecha para presentarse en Argentina con su nuevo show. La productora DF Entertainment publicó ayer el anuncio y la venta de entradas inició este martes a las 10. En menos de un dos horas, los boletos quedaron agotados. Hay grandes expectativas entre el público por una nueva fecha para el país.

El Teatro Colón se vestirá de gala para recibir a uno de los más grandes de la música en el mundo. El tenor lírico italiano regresará a Argentina después de su última presentación allá por 2011, cuando trajo su gira mundial “Incanto” al estadio GEBA. Pero por ahora no hay más oportunidades para el público, hasta tanto no se anuncie un nuevo show.

“Live in concert Andrea Bocelli” llegará al Colón el próximo 17 de noviembre. Los tickets se vendieron mediante el portal AllAccess al que ya están acostumbrados quienes eligen ver a los principales artistas internacionales. Las entradas partieron desde los $218.500 para ver el espectáculo de pie, mientras que los palcos bajos, la mejor ubicación posible, alcanzaron los $920.000.

Una noche única con Andrea Bocelli

Desde el Teatro Colón, anticiparon que la presentación de noviembre será un acto fuera de serie. “Se tratará de una experiencia irrepetible donde la historia, la música y la emoción se fusionarán en un marco inigualable. Una noche para dejarse conmover por la voz de un artista eterno”, señalaron.

Con su visita programada para Buenos Aires, Bocelli cumpliría uno de sus sueños desde hace más de dos décadas y media. En una entrevista que dio para La Nación en 1998, ya tenía planes de presentarse en el recinto artístico. “Espero el año próximo poder ir a cantar al Colón, porque es uno de los teatros más bellos del mundo”, dijo hace casi tres décadas, pero nunca tuvo la oportunidad de realizarlo.

Bocelli vendió más de 90.000.000 de discos, participó de presentaciones con artistas de la talla de Luciano Pavarotti, Céline Dion, Sarah Brightman, Laura Pausini, Tony Bennet, Barbra Streisand, Michel Bublé y otros más recientes como Ariana Grande, Dua Lipa, Ed Sheran y Seal.

