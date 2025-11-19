Secciones
SociedadActualidad

"Chicos, sigo sin creerlo": la emoción de Nicki Nicole por cantar con Andrea Bocelli

Invitada por el propio tenor, la estrella local interpretó una versión en idioma español del clásico "Vivo per lei" ("Vivo por ella"), deleitando a miles de asistentes.

Chicos, sigo sin creerlo: la emoción de Nicki Nicole por cantar con Andrea Bocelli
Hace 1 Hs

La cantante argentina Nicki Nicole protagonizó uno de los momentos más destacados de su trayectoria musical al presentarse junto al reconocido tenor italiano Andrea Bocelli. La colaboración ocurrió en el Hipódromo de San Isidro, durante el concierto ofrecido por el artista de ópera el 19 de noviembre de 2025, transformando la velada en una noche única. Invitada por el propio tenor, la estrella local interpretó una versión en idioma español del clásico "Vivo per lei" ("Vivo por ella"), deleitando a miles de asistentes.

Nicki Nicole debutará en el Teatro Colón con un show sinfónico

Nicki Nicole debutará en el Teatro Colón con un show sinfónico

El dueto resultó una sorpresa para el público, generando un vibrante cruce generacional que mezcló la potencia vocal del referente mundial de la ópera con la distintiva estética urbana que caracteriza a la joven artista rosarina. Este encuentro sin precedentes desató una oleada de emoción entre los fanáticos alrededor del mundo. De hecho, la intérprete manifestó un profundo sentimiento en el escenario, llegando a derramar lágrimas de felicidad mientras compartía la plataforma con el célebre astro europeo.

Las reacciones de los cantantes y las redes

El aclamado cantante de ópera dedicó palabras de profundo reconocimiento hacia la artista local, celebrando su talento y presencia. El maestro manifestó gratitud por la cálida recepción de la audiencia argentina. Desde el escenario, Bocelli declaró lo siguiente sobre la experiencia compartida: "Es un honor inmenso regresar a Buenos Aires y compartir un momento en el escenario con Nicki Nicole, una gran artista de Argentina. Quiero dar gracias al público por este recibimiento tan cálido".

Posteriormente, la cantante recurrió a sus plataformas digitales para comunicar la inmensa alegría que sintió tras la actuación histórica. Mediante su cuenta de Instagram, Nicole expresó la magnitud de la ocasión, calificándolo como un instante irrepetible. "Emocionada y feliz es poco, maestro, (...) La mejor noche de mi vida acaba de suceder. Chicos, sigo sin creerlo", dijo Nicki Nicole sobre el suceso.

El crecimiento de Nicki Nicole

Esta presentación estelar con el tenor se suma a una serie de hitos que confirman el desarrollo de la carrera de Nicki Nicole en la música contemporánea. En pocos días, la artista realizará otra proeza: presentará su repertorio en formato sinfónico en el prestigioso Teatro Colón. La actuación en ese recinto incluirá una orquesta compuesta por más de 70 músicos y estará dirigida por Nicolás Sorín. Dicho evento establecerá una marca en su historial, pues será la primera cantante de su generación en llevar su obra a ese formato dentro del teatro.

Temas Andrea BocelliNicki Nicole
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual
1

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos
2

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Las tormentosas novelas tucumanas
3

Las tormentosas novelas tucumanas

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días
4

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana
5

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias
6

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

Más Noticias
Celulares baratos: dos supermecados venden celulares con descuentos de hasta el 35% y en cuotas

Celulares baratos: dos supermecados venden celulares con descuentos de hasta el 35% y en cuotas

¿Se trabaja el viernes 21 y el lunes 24? Diferencias entre feriado, día no laborable y su pago

¿Se trabaja el viernes 21 y el lunes 24? Diferencias entre feriado, día no laborable y su pago

Día del hombre: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y cuál es su objetivo?

Día del hombre: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y cuál es su objetivo?

Así luce el coral más enorme del mundo: creció en secreto por 300 años y puede verse desde el espacio

Así luce el coral más enorme del mundo: creció en secreto por 300 años y puede verse desde el espacio

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Comentarios