"Chicos, sigo sin creerlo": la emoción de Nicki Nicole por cantar con Andrea Bocelli

La cantante argentina Nicki Nicole protagonizó uno de los momentos más destacados de su trayectoria musical al presentarse junto al reconocido tenor italiano Andrea Bocelli. La colaboración ocurrió en el Hipódromo de San Isidro, durante el concierto ofrecido por el artista de ópera el 19 de noviembre de 2025, transformando la velada en una noche única. Invitada por el propio tenor, la estrella local interpretó una versión en idioma español del clásico "Vivo per lei" ("Vivo por ella"), deleitando a miles de asistentes.
El dueto resultó una sorpresa para el público, generando un vibrante cruce generacional que mezcló la potencia vocal del referente mundial de la ópera con la distintiva estética urbana que caracteriza a la joven artista rosarina. Este encuentro sin precedentes desató una oleada de emoción entre los fanáticos alrededor del mundo. De hecho, la intérprete manifestó un profundo sentimiento en el escenario, llegando a derramar lágrimas de felicidad mientras compartía la plataforma con el célebre astro europeo.
Las reacciones de los cantantes y las redes
El aclamado cantante de ópera dedicó palabras de profundo reconocimiento hacia la artista local, celebrando su talento y presencia. El maestro manifestó gratitud por la cálida recepción de la audiencia argentina. Desde el escenario, Bocelli declaró lo siguiente sobre la experiencia compartida: "Es un honor inmenso regresar a Buenos Aires y compartir un momento en el escenario con Nicki Nicole, una gran artista de Argentina. Quiero dar gracias al público por este recibimiento tan cálido".
Posteriormente, la cantante recurrió a sus plataformas digitales para comunicar la inmensa alegría que sintió tras la actuación histórica. Mediante su cuenta de Instagram, Nicole expresó la magnitud de la ocasión, calificándolo como un instante irrepetible. "Emocionada y feliz es poco, maestro, (...) La mejor noche de mi vida acaba de suceder. Chicos, sigo sin creerlo", dijo Nicki Nicole sobre el suceso.
El crecimiento de Nicki Nicole
Esta presentación estelar con el tenor se suma a una serie de hitos que confirman el desarrollo de la carrera de Nicki Nicole en la música contemporánea. En pocos días, la artista realizará otra proeza: presentará su repertorio en formato sinfónico en el prestigioso Teatro Colón. La actuación en ese recinto incluirá una orquesta compuesta por más de 70 músicos y estará dirigida por Nicolás Sorín. Dicho evento establecerá una marca en su historial, pues será la primera cantante de su generación en llevar su obra a ese formato dentro del teatro.