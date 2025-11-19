"Chicos, sigo sin creerlo": la emoción de Nicki Nicole por cantar con Andrea Bocelli

El crecimiento de Nicki Nicole

Esta presentación estelar con el tenor se suma a una serie de hitos que confirman el desarrollo de la carrera de Nicki Nicole en la música contemporánea. En pocos días, la artista realizará otra proeza: presentará su repertorio en formato sinfónico en el prestigioso Teatro Colón. La actuación en ese recinto incluirá una orquesta compuesta por más de 70 músicos y estará dirigida por Nicolás Sorín. Dicho evento establecerá una marca en su historial, pues será la primera cantante de su generación en llevar su obra a ese formato dentro del teatro.