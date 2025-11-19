Cuál es el tratamiento dental que reduce el riesgo de diabetes y enfermedades cardíacas

Un estudio clínico pionero, realizado por el King's College London, en el Reino Unido reveló que el tratamiento de conducto influye en la química sanguínea y en consecuencia en la salud en general. La investigación se basó en un análisis de dos años a setenta y cinco pacientes y reveló la manera en que la intervención odontológica influye en los padecimientos de diabetes y enfermedad cardíaca.