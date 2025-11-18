Más allá de la caminata: el ejercicio que Harvard recomienda como esencial después de los 60

Realizada de esta manera, la caminata ayuda a mejorar la flexibilidad de las piernas, aumenta la fuerza y la resistencia a la fatiga, y es un excelente quemador de calorías. Además, es una estrategia útil para prevenir el inicio de la diabetes, reducir el dolor muscular y de las articulaciones con artrosis, y reforzar los huesos, previniendo la osteoporosis. Sumado a todo esto, ayuda a liberar tensión, reducir el estrés, mejorar el estreñimiento e incluso contribuir a un mejor descanso.