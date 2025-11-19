Agenda cultural para el fin de semana XXL: ¿qué hay para hacer?

La carta de opciones para este nuevo fin de semana XXL, es variada: desde recitales, muestras artisticas y charlas. Esta pausa en el calendario es la última de su tipo en el año y surge de la combinación estratégica de un feriado nacional y un día no laborable. Se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre.
Por esta razón es conveniente usarlo para descansar y aprovechar las opciones que da San Miguel de Tucumán y sus zonas cercanas para disfrutar, distender y conocer. En la agenda de este finde, hay visitas a la provincia de Bandas de otras zonas de Argentina y cultura local.
Agenda: ¿qué se puede hacer este fin de semana XXL?
-Proyecciones del Espacio INCAA Tucumán
Jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de noviembre · 20h · Sala Hynes O’connor: Entrada general $2600, estudiantes y jubilados $1300
-Vuelve la obra de teatro Marat- Sade
Jueves 20 de Noviembre · 21:00 h · Teatro Orestes Caviglia. Otras funciones los días 20, 21, 22 y 27, 28 y 29 de Noviembre : Entrada general $10.000 – Estudiantes y jubilados $5.000, disponibles en culturadetucuman.entradanet.com.
-Concierto “Corazón de Pianista” con Dmitry Myachin (Rusia)
Jueves 20 • 21h • Teatro San Martín (Av. Sarmiento 601) Entradas disponibles en culturadetucuman.entradanet.com.
-La Vela Puerca en Tucumán
Jueves 20, en el Palacio de los Deportas. La última tanda de entradas está disponible en Zona Tickets (tarjetas y transferencias) y en La Rockería (Buenos Aires 39), solo en efectivo.
-Vilma Palma e Vampiros en Tucumán
Viernes 21 a las 21 horas en el teatro Mercedes sosa, entradas disponibles en boletería.
-Rill Fella & Masta Clarck presentan se álbum "Es Para Ya"
Viernes 21 a las 20 horas en el Puerto Cultural Libertad (las piedras 1850). Entradas anticipadas por passline o tranferencia.
-Festival Novata: Electrochongo en Tucumán con artistas tucumanos
Viernes 21, a las 21 horas en Oskar Bar. Entradas anticipadas $12.000.
- Cuerpos en Obra (destile performativo)
Viernes 21 de noviembre • 21 horas • Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo E. Navarro. Entrada gratuita con capacidad limitada.
-Gabriel Rolón en Tucumán
Sábado 22 a las 16hs., 18.30hs. y 21 hs., en el teatro Mercedes Sosa
-Hermann y Mal Momento en Tucumán
Sábado 22 a las 21 horas, entradas en passline.com, el recital será en la Taberna de Saturno (Chacho Peñaloza y Pringles).
-Maze 2k (rap) junto con Utópico Amanecer (pop)
Domingo 23 a las 21 horas en La Gesta Cultural (Rio de Janeiro 16), anticipadas a $6.000.