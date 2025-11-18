¿Qué tan saludable es comer mantequilla de maní?

La mantequilla de maní puede hacer parte de una dieta nutritiva, pero algunas variedades son más saludables que otras.
La mantequilla de maní es rica en grasas saludables para el corazón y es una buena fuente de proteína, que puede ser útil para vegetarianos que quieran incluir más proteína en sus dietas. Dos cucharadas soperas de mantequilla de maní contienen 8 gramos de proteína y entre 2 y 3 gramos de fibra. Además, ofrece vitaminas y minerales, incluyendo vitamina B o niacina, hierro, potasio y vitamina E.
La mantequilla de maní más saludable está hecha solo de maní, mientras que si se le agregan sal, azúcares y grasas cambia su perfil nutricional. Por ejemplo, una mantequilla de maní con sal puede tener entre 100 y 150 miligramos de sodio, mientras una sin sal no tiene sodio. Por su parte, los azúcares que se le agregan pueden contribuir a sumar unas 28 calorías, por cada porción.
Las nueces, incluyendo el maní (que técnicamente son legumbres), se asocian con un menor riesgo de sufrir enfermedades del corazón, cáncer y muerte prematura.
Consumir nueces y mantequilla de maní también se asocia con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.
Sin embargo, un estudio que monitoreó a más de 120.000 hombres y mujeres entre 1986 y 1996 halló que aunque el consumo de nueces y maní está relacionado con menores tasas de mortalidad, no existe un efecto protector en la mantequilla de maní.
“En el pasado, se demostró que la mantequilla de maní contiene ácidos grasos trans y que por eso su composición es distinta a la del maní. Los efectos adversos de la sal y de los ácidos grasos trans en la salud podrían impedir los efectos protectores del maní”, asegura un estudio.