¿Qué tan saludable es comer mantequilla de maní?

La mantequilla de maní más saludable está hecha solo de maní, mientras que si se le agregan sal, azúcares y grasas cambia su perfil nutricional. Por ejemplo, una mantequilla de maní con sal puede tener entre 100 y 150 miligramos de sodio, mientras una sin sal no tiene sodio. Por su parte, los azúcares que se le agregan pueden contribuir a sumar unas 28 calorías, por cada porción.