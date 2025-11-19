Galletas de avena rápidas: listas en 10 minutos y con solo tres ingredientes

En medio de la búsqueda por opciones dulces más simples y saludables, una receta casera volvió a ganar popularidad por su practicidad: las galletas de avena que se preparan en apenas 10 minutos y requieren solo tres ingredientes. Sin harina ni huevos, esta versión se convirtió en una alternativa ideal para quienes quieren algo rico, rápido y sin demasiada elaboración.
Además de su sencillez, estas galletas destacan por su versatilidad. Se pueden adaptar a distintos gustos, incorporar sabores adicionales y resolver en pocos minutos un desayuno, una merienda o un antojo puntual. Una propuesta que combina conveniencia, ingredientes accesibles y resultados sorprendentes.
Galletas de avena, banana y maní: ingredientes y preparación
Según consigna el sitio GastroLab, los tiempos para elaborar las galletas de avena son 15 minutos de preparación y 25 minutos de cocción. Además, su tabla nutricional es la siguiente:
- Calorías: 191 kilocalorías
- Carbohidratos: 20 gramos
- Colesterol: 1 miligramo
- Proteínas: 7 gramos
- Azúcares: 1 gramo
- Fibras: 4 gramos
- Sodio: 1 miligramo
- Grasas totales: 9 gramos
- Grasas saturadas: 1 gramo
Ingredientes
- Una taza de maníes pelados y sin sal
- Una banana y media
- Media taza de avena en hojuelas
Marcas preferentes: Las de tu preferencia.
Preparación
1. Lleva a un procesador de alimentos los maníes y licúa hasta que obtengas una especie de harina.
2. Agrega la banana sin cáscara y volvé a procesar hasta que queden bien integrados ambos ingredientes.
3. Una vez lista, agrega la avena y mezcla ligeramente. Con una cuchara toma un poco de la pasta y colócala en una asadera con papel encerado o agrega un poco de aceite en la base para evitar que se peguen. Asegúrate de que las galletas tengan un espacio entre sí.
4. Hornea a 180°c de 20 a 25 minutos, al cabo de este tiempo notarás que las galletas estarán doraditas.
5. Deja que enfríen antes de degustar.