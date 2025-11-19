Secciones
Galletas de avena rápidas: listas en 10 minutos y con solo tres ingredientes

Una opción nutritiva e ideal para acompañar tus mates o cafés.

Galletas nutritivas de avena, banana y maníes Galletas nutritivas de avena, banana y maníes (Paulina Cocina)
Hace 2 Hs

En medio de la búsqueda por opciones dulces más simples y saludables, una receta casera volvió a ganar popularidad por su practicidad: las galletas de avena que se preparan en apenas 10 minutos y requieren solo tres ingredientes. Sin harina ni huevos, esta versión se convirtió en una alternativa ideal para quienes quieren algo rico, rápido y sin demasiada elaboración.

Qué es más saludable en el desayuno: ¿avena o harina integral?

Además de su sencillez, estas galletas destacan por su versatilidad. Se pueden adaptar a distintos gustos, incorporar sabores adicionales y resolver en pocos minutos un desayuno, una merienda o un antojo puntual. Una propuesta que combina conveniencia, ingredientes accesibles y resultados sorprendentes.

Galletas de avena, banana y maní: ingredientes y preparación

Según consigna el sitio GastroLab, los tiempos para elaborar las galletas de avena son 15 minutos de preparación y 25 minutos de cocción. Además, su tabla nutricional es la siguiente:

- Calorías: 191 kilocalorías

- Carbohidratos: 20 gramos

- Colesterol: 1 miligramo

- Proteínas: 7 gramos

- Azúcares: 1 gramo

- Fibras: 4 gramos

- Sodio: 1 miligramo

- Grasas totales: 9 gramos

- Grasas saturadas: 1 gramo

Ingredientes

- Una taza de maníes pelados y sin sal

- Una banana y media

- Media taza de avena en hojuelas

Cómo preparar las galletas de avena, banana y maníes. Cómo preparar las galletas de avena, banana y maníes. (AlgoritmoMag)

Marcas preferentes: Las de tu preferencia.

Preparación

1. Lleva a un procesador de alimentos los maníes y licúa hasta que obtengas una especie de harina.

2. Agrega la banana sin cáscara y volvé a procesar hasta que queden bien integrados ambos ingredientes.

3. Una vez lista, agrega la avena y mezcla ligeramente. Con una cuchara toma un poco de la pasta y colócala en una asadera con papel encerado o agrega un poco de aceite en la base para evitar que se peguen. Asegúrate de que las galletas tengan un espacio entre sí.

4. Hornea a 180°c de 20 a 25 minutos, al cabo de este tiempo notarás que las galletas estarán doraditas.

5. Deja que enfríen antes de degustar.

Pan dulce sin harina ni azúcar: la receta saludable que gana terreno para las fiestas

Los secretos del mejor glaseado para decorar tus galletas navideñas

Roll de chocolate Brazo de Reina: el mejor postre para Navidad

Cómo cocinar patas de pollo en la freidora de aire para que queden jugosas

“14 quilates”: cómo hacer el bizcochuelo de naranja que llevó Rosalía a “La Revuelta”

