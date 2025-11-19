¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

Durante este miércoles, gran parte de Argentina mantiene condiciones de tiempo estable y sin alertas meteorológicas, con cielo mayormente despejado, viento del sector norte y un progresivo ascenso térmico. Sin embargo, esta situación cambiará este jueves y viernes, cuando se prevé el avance de un nuevo período de inestabilidad sobre algunas regiones. ¿Cuáles serán las provincias afectadas y cómo estará el clima durante el fin de semana largo?
El sistema se moverá con rapidez y dejará a su paso episodios de distribución irregular, según detalla el sitio Meteored. Durante el jueves, la zona más afectada será la franja central, en tanto que el viernes la actividad se concentrará en el norte argentino, con precipitaciones aisladas y valores acumulados muy inferiores a los observados en días anteriores.
¿Qué intensidad tendrán las tormentas previstas para los próximos días?
La semana presentará un panorama de precipitaciones de intensidad moderada, sin indicios de un evento severo generalizado. Las tormentas serán puntuales, limitándose a chaparrones aislados y acumulaciones de lluvia acotadas, muy inferiores a los valores extremos registrados en La Pampa, Córdoba y Buenos Aires durante el temporal anterior.
El periodo inestable comenzará el jueves en la zona central, afectando principalmente a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Estos fenómenos serán dispersos y de corta duración, debido a un avance inestable que es poco profundo y de rápido tránsito.
Hacia el viernes, el foco de la inestabilidad se desplazará hacia el norte del país. Se esperan chaparrones y algunas tormentas aisladas en provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, las cuales mantendrán acumulados por debajo de los umbrales que definen un evento significativo para esa región.
¿Cómo estará el clima durante el fin de semana largo?
Luego del pasaje del sistema, el ingreso de viento del sector sur devolverá estabilidad a todo el territorio nacional. Este cambio de circulación provocará un leve descenso de las temperaturas, perceptible entre el sábado y el domingo, aunque será un enfriamiento de corta duración.
El próximo fin de semana se presentará mayormente estable en todo el país, con temperaturas en ascenso y sin señales de nuevos eventos importantes de inestabilidad en el corto plazo.