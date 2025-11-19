¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

Durante este miércoles, gran parte de Argentina mantiene condiciones de tiempo estable y sin alertas meteorológicas, con cielo mayormente despejado, viento del sector norte y un progresivo ascenso térmico. Sin embargo, esta situación cambiará este jueves y viernes, cuando se prevé el avance de un nuevo período de inestabilidad sobre algunas regiones. ¿Cuáles serán las provincias afectadas y cómo estará el clima durante el fin de semana largo?