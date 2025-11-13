Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas: ¿cuáles serán las provincias más afectadas?

Por otro lado, el organismo nacional advirtió que en Santa Cruz rige una alerta amarilla por vientos fuertes. En este caso habrá vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 60 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Tampoco se descarta la presencia de precipitaciones a lo largo de la jornada. Allí se registrarán los valores de temperatura más bajos, con mínimas de hasta 8°.