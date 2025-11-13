Secciones
SociedadClima y ecología

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas: ¿cuáles serán las provincias más afectadas?

El Servicio Meteorológico advirtió por fuertes lluvias en el noroeste del país.

Hay alerta por tormentas en siete provincias Hay alerta por tormentas en siete provincias
Hace 2 Hs

Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y viento en siete provincias. Este nivel de advertencia anuncia posibles fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño” y “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según la alerta que emitió el SMN, las provincias afectadas por tormentas serán Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, San Juan y Mendoza. Estas áreas serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua, actividad eléctrica y granizo, junto con intensas ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Estas 10 provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y vientos este miércoles

Estas 10 provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y vientos este miércoles

Por otro lado, el organismo nacional advirtió que en Santa Cruz rige una alerta amarilla por vientos fuertes. En este caso habrá vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 60 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Tampoco se descarta la presencia de precipitaciones a lo largo de la jornada. Allí se registrarán los valores de temperatura más bajos, con mínimas de hasta 8°.

 Ocho recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla

El organismo nacional emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

- No sacar la basura.

- Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

- Evitar actividades al aire libre.

- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

- Estar atento ante la posible caída de granizo.

- Informarse por las autoridades.

- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Persiste la alerta naranja por tormentas intensas: ¿qué provincias deben cuidarse?

Persiste la alerta naranja por tormentas intensas: ¿qué provincias deben cuidarse?

Una tormenta solar impacta este miércoles 12 a la Tierra: ¿qué zonas serán afectadas?

Una tormenta solar impacta este miércoles 12 a la Tierra: ¿qué zonas serán afectadas?

Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

Servicio Meteorológico Nacional: ¿lloverá el fin de semana en Tucumán?

Servicio Meteorológico Nacional: ¿lloverá el fin de semana en Tucumán?

Lo más popular
Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
1

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi
2

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Se augura un debate con alto voltaje político en la Legislatura
3

Se augura un debate con alto voltaje político en la Legislatura

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel
4

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel

Consejo Asesor de la Magistratura: rechazan la figura de un consultor externo para una terna
5

Consejo Asesor de la Magistratura: rechazan la figura de un consultor externo para una terna

El embarazo y los trastornos alimentarios: una historia sobre culpa y salud mental
6

El embarazo y los trastornos alimentarios: una historia sobre culpa y salud mental

Más Noticias
Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Venta de viviendas ProCreAr: las cinco claves para entender las subastas que hará el Estado

Venta de viviendas ProCreAr: las cinco claves para entender las subastas que hará el Estado

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Comentarios