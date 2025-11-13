Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas: ¿cuáles serán las provincias más afectadas?

Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y viento en siete provincias. Este nivel de advertencia anuncia posibles fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño” y “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Según la alerta que emitió el SMN, las provincias afectadas por tormentas serán Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, San Juan y Mendoza. Estas áreas serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua, actividad eléctrica y granizo, junto con intensas ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.
Por otro lado, el organismo nacional advirtió que en Santa Cruz rige una alerta amarilla por vientos fuertes. En este caso habrá vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 60 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Tampoco se descarta la presencia de precipitaciones a lo largo de la jornada. Allí se registrarán los valores de temperatura más bajos, con mínimas de hasta 8°.
Ocho recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla
El organismo nacional emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:
- No sacar la basura.
- Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitar actividades al aire libre.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estar atento ante la posible caída de granizo.
- Informarse por las autoridades.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.