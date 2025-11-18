Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

La jornada del martes estará marcada por dos fenómenos que podrían causar daño y resultar peligrosos para la vida, los bienes y el medio ambiente. De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitido ayer, cinco provincias se encuentran bajo alerta meteorológica nivel amarillo y naranja.
El SMN dio aviso a cinco provincias de que las lluvias intensas y la actividad de vientos fuertes afectarán a cinco provincias de nuestro país. El sur de Mendoza, el este de La Pampa, el sur de Chubut, la mayor parte de Santa Cruz y todo Tierra del Fuego se encuentran bajo alerta amarilla por vientos de gran severidad. Mientras que una franja de Santa Cruz también se encuentra bajo alerta naranja por el mismo fenómeno.
Alerta amarilla por viento
Para el nivel de alerta amarillo, el SMN advirtió que los vientos variarán en intensidad y momento de aparición pero que en zonas como Mendoza y La Pampa, estos afectarán a las áreas con velocidades entre los 30 y 45 km/h, mientras que las ráfagas podrán superar los 75 km/h. Se espera que este fenómeno se presente en la tarde y la noche de hoy.
En el sector sur del país, los vientos llegarán antes, al mediodía de este martes. Según el SMN, parte de Chubut y Santa Cruz estarán afectados "por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 75 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h. No se descarta reducción de la visibilidad por polvo levantado por el viento".
Vientos severos nivel naranja en Santa Cruz
En la franja este de Santa Cruz también rige la alerta naranja por vientos del sector oeste "con velocidades entre 65 y 80 km/h, con ráfagas muy intensas que podrán superar los 110 km/h. No se descarta reducción de la visibilidad por polvo levantado por el viento", señalaron desde la entidad climática.
En Tierra del Fuego, las severas lluvias llegarán por la tarde/noche y tendrán variadas intensidades, algunas localmente fuertes. "Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", advirtió el SMN.
Recomendaciones del SMN
Para preservar la vida y los bienes materiales, desde el SMN proporcionaron recomendaciones ante los variados e intensos fenómenos.
Alerta por vientos:
Amarillo:
1- Evitá salir.
2- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
3- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
4- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
5- Tené precaución al conducir.
Naranja:
1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
2- Salí solo si es necesario.
3- Retirá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
4- Con ráfagas intensas o reducción de visibilidad por tierra, buscá un lugar seguro para detenerte.
5- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
6- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
Alerta amarilla por lluvia
1- Evitá salir.
2- No saques la basura.
3- Limpiá desagües y sumideros.
4- Alejate de zonas inundables.
5- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.