Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El SMN dio aviso a cinco provincias de que las lluvias intensas y la actividad de vientos fuertes afectarán a cinco provincias de nuestro país. El sur de Mendoza, el este de La Pampa, el sur de Chubut, la mayor parte de Santa Cruz y todo Tierra del Fuego se encuentran bajo alerta amarilla por vientos de gran severidad. Mientras que una franja de Santa Cruz también se encuentra bajo alerta naranja por el mismo fenómeno.