Pese a los escándalos, no habrá cambios en la Policía

El caso generó una serie de movimientos en la Casa de Gobierno. El ministro de Seguridad se reunió con el gobernador Osvaldo Jaldo, encuentro al que luego se sumó el jefe de Policía, Joaquín Girvau. Mientras ello ocurría, se activó una usina de rumores que no sólo aseguraban que renunciaría toda la plana mayor, sino que comenzó la danza de nombres de sus posibles reemplazantes. Pero nada de eso ocurrió. “Hubo un respaldo a la fuerza y se analizó cuáles eran los planes que se pondrían en práctica para fin de año y reforzar los operativos durante las vacaciones”, añadió el ministro.