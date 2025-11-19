El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas

El gobernador, Osvaldo Jaldo, brindó este miércoles una extensa explicación pública sobre el escándalo que involucra a efectivos de la Policía. En una conferencia realizada en Casa de Gobierno, el mandatario fue categórico: “No vamos a apañar absolutamente a ningún miembro de la fuerza que cometa ilícitos”.
Durante la charla, Jaldo describió en detalle la magnitud de la institución policial y aclaró los resultados que, según destacó, se alcanzaron en estos dos años de gestión: una reducción del 50% en los homicidios y del 30% en los delitos, además del índice de homicidios más bajo de las últimas dos décadas.
Sin embargo, reconoció que “en una estructura tan grande” pueden darse irregularidades como las que se investigan actualmente en El Cadillal. El mandatario relató que las primeras actuaciones surgieron desde su propio despacho. “A las siete de la mañana, al enterarnos de la maniobra, ordené constituirnos inmediatamente en el lugar. Y sí, nos dimos con la sorpresa de que había irregularidades y supuestos delitos”.
Según detalló, tras constatar la situación, el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía de Estado dispusieron la detención de los efectivos involucrados y su inmediata puesta a disposición del Poder Judicial. Luego, por decreto, se dio de baja al jefe y al subjefe de la Regional Norte. “Lo hicimos esa misma mañana”, explicó.
“No vamos a tolerar estas actitudes”
El gobernador insistió en que la decisión política es clara:
“No vamos a tolerar este tipo de actitudes dentro de la fuerza de seguridad”. Aseguró que, pese a los logros obtenidos con la Policía, cualquier integrante que incurra en delitos “será desafectado y le caerá todo el peso de la ley”.
También aclaró que no se puede “prejuzgar” a toda la institución por los hechos que involucran a un grupo reducido. “Si son 15 sobre 14.000, la policía está controlada”, afirmó. “Y si hubiera sido uno solo, también hubiese corrido la misma suerte”.
Respaldo a la cúpula policial
Jaldo confirmó que ratificó al jefe y al subjefe de la Policía, así como a la plana mayor, “siempre y cuando no les roce ningún caso ilícito”. Reiteró que la Provincia continuará profundizando las medidas de seguridad y reforzando el control también sobre el sistema penitenciario.
Recordó, además, que su gestión encarceló a personas “que se creían intocables” y que incluso él mismo fue amenazado por estas acciones: “Lejos de amedrentarnos, nos dieron más fuerza para seguir”.
“Llevamos tranquilidad”
El mandatario apeló a la memoria de hechos traumáticos del pasado vinculados al accionar policial y aseguró que la ciudadanía puede confiar en la institución. “La Policía de Tucumán nos cuida, cuida la vida y los bienes de cada uno de nosotros”.
Pidió esperar el avance de la Justicia y destacó la articulación con fiscales y jueces. “Cuando pedimos allanamientos, se otorgaron; cuando se debió dictar prisión preventiva, se dictó; y cuando se tuvo que condenar, se condenó”, valoró.
Consultas sobre otros temas
Respecto de las denuncias sobre la Caja Popular de Ahorros, Jaldo sostuvo que por ahora no se adoptarán medidas. En tanto, sobre la designación de Lisandro Catalán como director en YPF, señaló que se trata de una facultad presidencial y celebró que un funcionario que “siempre atendió bien institucionalmente a Tucumán” haya sido tenido en cuenta para un cargo nacional.