Secciones
Política

El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas

En conferencia, Jaldo aseguró que todo integrante de la fuerza que cometa delitos será apartado y puesto a disposición de la Justicia.

Hace 2 Hs

El gobernador, Osvaldo Jaldo, brindó este miércoles una extensa explicación pública sobre el escándalo que involucra a efectivos de la Policía. En una conferencia realizada en Casa de Gobierno, el mandatario fue categórico: “No vamos a apañar absolutamente a ningún miembro de la fuerza que cometa ilícitos”.

Durante la charla, Jaldo describió en detalle la magnitud de la institución policial y aclaró los resultados que, según destacó, se alcanzaron en estos dos años de gestión: una reducción del 50% en los homicidios y del 30% en los delitos, además del índice de homicidios más bajo de las últimas dos décadas.

Sin embargo, reconoció que “en una estructura tan grande” pueden darse irregularidades como las que se investigan actualmente en El Cadillal. El mandatario relató que las primeras actuaciones surgieron desde su propio despacho. “A las siete de la mañana, al enterarnos de la maniobra, ordené constituirnos inmediatamente en el lugar. Y sí, nos dimos con la sorpresa de que había irregularidades y supuestos delitos”.

Escándalo en la Policía: Agüero Gamboa contó por qué no habrá cambios en la cúpula y aseguró que las investigaciones “van a fondo”

Escándalo en la Policía: Agüero Gamboa contó por qué no habrá cambios en la cúpula y aseguró que las investigaciones “van a fondo”

Según detalló, tras constatar la situación, el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía de Estado dispusieron la detención de los efectivos involucrados y su inmediata puesta a disposición del Poder Judicial. Luego, por decreto, se dio de baja al jefe y al subjefe de la Regional Norte. “Lo hicimos esa misma mañana”, explicó.

“No vamos a tolerar estas actitudes”

El gobernador insistió en que la decisión política es clara:
“No vamos a tolerar este tipo de actitudes dentro de la fuerza de seguridad”. Aseguró que, pese a los logros obtenidos con la Policía, cualquier integrante que incurra en delitos “será desafectado y le caerá todo el peso de la ley”.

También aclaró que no se puede “prejuzgar” a toda la institución por los hechos que involucran a un grupo reducido. “Si son 15 sobre 14.000, la policía está controlada”, afirmó. “Y si hubiera sido uno solo, también hubiese corrido la misma suerte”.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA

Respaldo a la cúpula policial

Jaldo confirmó que ratificó al jefe y al subjefe de la Policía, así como a la plana mayor, “siempre y cuando no les roce ningún caso ilícito”. Reiteró que la Provincia continuará profundizando las medidas de seguridad y reforzando el control también sobre el sistema penitenciario.

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Recordó, además, que su gestión encarceló a personas “que se creían intocables” y que incluso él mismo fue amenazado por estas acciones: “Lejos de amedrentarnos, nos dieron más fuerza para seguir”.

“Llevamos tranquilidad”

El mandatario apeló a la memoria de hechos traumáticos del pasado vinculados al accionar policial y aseguró que la ciudadanía puede confiar en la institución. “La Policía de Tucumán nos cuida, cuida la vida y los bienes de cada uno de nosotros”.

Pidió esperar el avance de la Justicia y destacó la articulación con fiscales y jueces. “Cuando pedimos allanamientos, se otorgaron; cuando se debió dictar prisión preventiva, se dictó; y cuando se tuvo que condenar, se condenó”, valoró.

Consultas sobre otros temas

Respecto de las denuncias sobre la Caja Popular de Ahorros, Jaldo sostuvo que por ahora no se adoptarán medidas. En tanto, sobre la designación de Lisandro Catalán como director en YPF, señaló que se trata de una facultad presidencial y celebró que un funcionario que “siempre atendió bien institucionalmente a Tucumán” haya sido tenido en cuenta para un cargo nacional.

Temas Osvaldo Jaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Escándalo en la Policía: Agüero Gamboa contó por qué no habrá cambios en la cúpula y aseguró que las investigaciones “van a fondo”

Escándalo en la Policía: Agüero Gamboa contó por qué no habrá cambios en la cúpula y aseguró que las investigaciones “van a fondo”

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

El Gobierno confirmó la modernización integral de la Terminal de Ómnibus de Tucumán

El Gobierno confirmó la modernización integral de la Terminal de Ómnibus de Tucumán

Jaldo se reúne con Santilli en la Casa Rosada: Voy a ir a escuchar cuáles son las propuestas del Gobierno nacional

Jaldo se reúne con Santilli en la Casa Rosada: "Voy a ir a escuchar cuáles son las propuestas del Gobierno nacional"

¿Cuál es el camino que une a Milei, a Santilli y a Jaldo?

¿Cuál es el camino que une a Milei, a Santilli y a Jaldo?

Lo más popular
Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual
1

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos
2

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Las tormentosas novelas tucumanas
3

Las tormentosas novelas tucumanas

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días
4

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana
5

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias
6

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

Más Noticias
Jaldo defendió su gestión ante la prensa: “En Tucumán se respeta la libertad de expresión a rajatabla”

Jaldo defendió su gestión ante la prensa: “En Tucumán se respeta la libertad de expresión a rajatabla”

Luego de su salida del gabinete nacional, Lisandro Catalán se sumó al directorio de YPF

Luego de su salida del gabinete nacional, Lisandro Catalán se sumó al directorio de YPF

Julieta Makintach habló tras su destitución: Todos sabían que el documental se iba a filmar

Julieta Makintach habló tras su destitución: "Todos sabían que el documental se iba a filmar"

Qué es la asociación ilícita tributaria, el delito por el cual investigan un grupo empresario de Tucumán

Qué es la asociación ilícita tributaria, el delito por el cual investigan un grupo empresario de Tucumán

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana

Según el Gobierno, en dos años se repararon 160 km de rutas en Tucumán

Según el Gobierno, en dos años se repararon 160 km de rutas en Tucumán

Comentarios