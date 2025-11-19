El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas

Sin embargo, reconoció que “en una estructura tan grande” pueden darse irregularidades como las que se investigan actualmente en El Cadillal. El mandatario relató que las primeras actuaciones surgieron desde su propio despacho. “A las siete de la mañana, al enterarnos de la maniobra, ordené constituirnos inmediatamente en el lugar. Y sí, nos dimos con la sorpresa de que había irregularidades y supuestos delitos”.