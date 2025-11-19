¿Dónde se pagan los sueldos más altos del país?

En la Argentina, las asimetrías son cada vez más evidentes. Y el salario no es la excepción a la regla. Los sueldos más altos siguen cobrándose en la Patagonia. ¿El motivo? El sector Minas y Canteras es el que mejor paga. De acuerdo con un informe de Interbanking, plataforma líder del país en tesorería b2b, la remuneración promedio alcanza a los $ 4,7 millones, con un incremento interanual del 58,6%. Entre otras actividades económicas con mejor salario, le siguen Información y Comunicaciones: $ 1.958.120 (+31,6%); Intermediación Financiera: $ 1.543.590 (+37,1%) e Industria Manufacturera: $ 1.281.265 (+30,5%).
En contraste, sectores como Comercio ($ 1.298.739) y Construcción ($ 1.049.699) mostraron salarios más bajos, aunque con fuertes incrementos interanuales. Por su parte, Transporte ($ 1.193.560) fue la actividad con menor crecimiento de año a año: apenas 20,3%.
Durante octubre, Interbanking procesó 2.339.709 transferencias de sueldos, por un monto total de $ 3,5 billones. En los últimos cinco años, la cantidad de movimientos salariales creció 55%, reflejando la expansión de la bancarización, la digitalización de las empresas y la formalización de procesos administrativos, dice el reporte privado al que accedió LA GACETA. Aunque aún representan menos del 1% del total procesado, las transferencias de sueldos en dólares mostraron un crecimiento significativo, demostrando que el bimonetarismo es una tendencia que poco a poco se afirma en el país: de 50 operaciones en 2024, se registraron 3239 transferencias y un salto a U$S 2.312.385 transferidos.
El sueldo promedio transferido a través de Interbanking en octubre de 2025 fue de $ 1.483.740, un incremento del 35,9% interanual, por encima de la inflación registrada en el mismo período (31,3%). “Seguimos notando una aceleración de la bancarización, con más movimientos de sueldos y un monto operado mayor año a año. A pesar de que aún es un porcentaje pequeño, también sobresalta el crecimiento de las transferencias de sueldos en dólares, lo que evidencia que el bimonetarismo comienza a ser una realidad en algunos sectores y que tendremos que seguir bien de cerca en el futuro”, analizó Sebastián Böttcher, Chief Commercial Officer (CCO) de Interbanking.
¿Cuál es la brecha salarial por provincia?
El informe revela marcadas diferencias salariales entre regiones. Las provincias con mejores salarios promedio son:
• Neuquén: $ 2.659.048 (la más alta del país, impulsada por el sector minero y energético).
• Chubut: $ 1.789.204.
• Santa Cruz: $1.683.028
• Río Negro: $1.682.624
•Jujuy: $1.603.395
¿Cuáles son las jurisdicciones con salarios más bajos?
• Santiago del Estero: $449.603 (el promedio más bajo de la Argentina).
• Corrientes: la remuneración promedio es de $ 728.839.
• La Rioja: el salario medio registra $ 841.428 mensuales.
• Tucumán: $ 848.055 al mes , con fuerte influencia de la actividad productiva primaria.
En el área metropolitana, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registró un salario promedio de $ 1.593.245, mientras que la Provincia de Buenos Aires alcanzó los $ 1.294.345.
Los datos del informe reflejan un mercado laboral heterogéneo, con segmentos de alto dinamismo y otros rezagados. A la vez, el aumento sostenido en la cantidad de transferencias evidencia que las empresas continúan adoptando herramientas digitales que optimizan la gestión de pagos y fortalecen la bancarización en todo el país, indica Interbanking.
Versus inflación
De acuerdo con un reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), hasta septiembre, los salarios privados registrados (1,4%) crecieron menos que la inflación mensual (2,1%). Lo mismo sucedió en el sector público que creció 1,1% nominal, también por debajo de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del noveno mes del año.
• En términos interanuales, la inflación fue del 31,8%. Si se considera la variación interanual real de los salarios, se aprecia una suba del sector público (2,5%) y suba del sector privado registrado (0,9%).
• Si se considera la variación real parcial de los salarios en los primeros nueve meses de 2025, se aprecia una suba del sector público del 5,5% (caída de 18,9% respecto de 2023) y una suba del sector privado registrado del 7,1% (caída de 2,7% respecto a 2023).
• Respecto de noviembre de 2023, los salarios privados registrados se encuentran 0,7% debajo y los del sector público un 14,0% debajo.
La inflación del 2,3% de octubre puede haber generado una nueva baja real.
• De mantenerse estos niveles reales durante el resto del año, los salarios privados registrados anuales podrían finalizar el año con un crecimiento real del 5% y los públicos con uno del 4,3%, puntualiza el reporte del Iaraf.