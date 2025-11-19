¿Dónde se pagan los sueldos más altos del país?

El sueldo promedio transferido a través de Interbanking en octubre de 2025 fue de $ 1.483.740, un incremento del 35,9% interanual, por encima de la inflación registrada en el mismo período (31,3%). “Seguimos notando una aceleración de la bancarización, con más movimientos de sueldos y un monto operado mayor año a año. A pesar de que aún es un porcentaje pequeño, también sobresalta el crecimiento de las transferencias de sueldos en dólares, lo que evidencia que el bimonetarismo comienza a ser una realidad en algunos sectores y que tendremos que seguir bien de cerca en el futuro”, analizó Sebastián Böttcher, Chief Commercial Officer (CCO) de Interbanking.