Docentes universitarios de todo el país se pliegan al paro del 19 de noviembre: “Los sueldos están por debajo de la línea de pobreza”

En medio del creciente conflicto universitario y del malestar por las políticas educativas del Gobierno de Javier Milei, la CONADU Histórica confirmó que se sumará al paro nacional convocado por ATE para el próximo miércoles 19 de noviembre. La medida también contará con la adhesión de FEDUN, en el marco de una semana de protestas en defensa de la educación superior.